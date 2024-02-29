Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Иллинойсе. Это уже третий штат, где имя экс-президента требуют вычеркнуть из бюллетеней

Иллинойс стал третьим штатом, в которых суды запретили Трампу участвовать в праймериз. Ранее так поступили судьи в Колорадо и Мэне. Однако исполнение решений приостановлено до тех пор, пока Верховный суд США не рассмотрит апелляцию Трампа.

Ожидается, что решение суда в Иллинойсе также будет оспорено командой Трампа.

Праймериз Республиканской партии в Иллинойсе намечены на 17 марта.

Трампа подозревают в участии в мятеже — в январе 2021 года, не сумев переизбраться на второй срок, он призвал своих сторонников пойти на Капитолий, где утверждались итоги выборов. В результате штурма погибли пять человек.

Верховный суд США в конце апреля должен решить, можно ли судить Трампа, пользующегося неприкосновенностью, по обвинении во вмешательстве в выборы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.