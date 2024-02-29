МНЕНИЕ | Так конкурс или имя нового главы больницы уже известно? Власти Нарвы не сумели договориться между собой даже о тезисах общественности

Кыргвеэ пришел в Нарвскую больницу на помощь медикам во время первой волны коронавируса. Он начал действовать четко, со знанием дела, и его вклад, знания и поддержку Нарвы в это непростое время нельзя недооценивать. Всем, кто работал с Кыргвеэ, в том числе автору этого материала, известно, что характер у него непростой. Конфликты и трения с медиками отделения неотложной помощи в Тарту тоже в свое время просочились в прессу и оказались в публичном доступе. Что, конечно же, отразилось и на восприятии Кыргвеэ общественностью. Но чтобы закрыть на этом тему личности пока еще главы Нарвской больницы, следует отметить: он совершенно точно понимает, как устроена непростая система здравоохранения, с легкостью общается с государством в лице министров, искренне переживает за Нарвскую больницу и качество оказываемой здесь помощи. И с ним совершенно точно можно договориться и успешно сотрудничать.

Но не нарвской власти, которая на это просто не способна.

В последние дни, с интересом наблюдая подготовку к снятию Кыргвеэ с поста главы Нарвской больницы, думала о том, сможет ли нарвская власть во главе с Алексеем Евграфовым сделать это более-менее достойно. Сможет ли организовать коммуникацию с немаленьким коллективом больницы, который за три года управления Кыргвеэ сплотился для общего дела и теперь эмоционально и отчаянно защищает своего босса? Поговорит ли Евграфов или мэр города с людьми? Будет ли коммуникация ясной и прозрачной для общественности?