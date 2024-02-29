МНЕНИЕ | Так конкурс или имя нового главы больницы уже известно? Власти Нарвы не сумели договориться между собой даже о тезисах общественности(15)
Сегодня главу Нарвской больницы доктора Аго Кыргвеэ отправят в отставку. В этом нет ничего удивительного. Даже немного странно, что неместный (Кыргвеэ из Тарту), аполитичный, своевольный, прямой и настроенный на решение проблем любыми способами руководитель больницы после смены власти в приграничном городе еще какое-то время продержался на своем месте. Но его участь была предрешена, и доктор Кыргвеэ не мог этого не понимать.
Кыргвеэ пришел в Нарвскую больницу на помощь медикам во время первой волны коронавируса. Он начал действовать четко, со знанием дела, и его вклад, знания и поддержку Нарвы в это непростое время нельзя недооценивать. Всем, кто работал с Кыргвеэ, в том числе автору этого материала, известно, что характер у него непростой. Конфликты и трения с медиками отделения неотложной помощи в Тарту тоже в свое время просочились в прессу и оказались в публичном доступе. Что, конечно же, отразилось и на восприятии Кыргвеэ общественностью. Но чтобы закрыть на этом тему личности пока еще главы Нарвской больницы, следует отметить: он совершенно точно понимает, как устроена непростая система здравоохранения, с легкостью общается с государством в лице министров, искренне переживает за Нарвскую больницу и качество оказываемой здесь помощи. И с ним совершенно точно можно договориться и успешно сотрудничать.
Но не нарвской власти, которая на это просто не способна.
В последние дни, с интересом наблюдая подготовку к снятию Кыргвеэ с поста главы Нарвской больницы, думала о том, сможет ли нарвская власть во главе с Алексеем Евграфовым сделать это более-менее достойно. Сможет ли организовать коммуникацию с немаленьким коллективом больницы, который за три года управления Кыргвеэ сплотился для общего дела и теперь эмоционально и отчаянно защищает своего босса? Поговорит ли Евграфов или мэр города с людьми? Будет ли коммуникация ясной и прозрачной для общественности?
Ответ по всем этим пунктам: нет. Сначала Алексей Евграфов отказался давать какие-либо комментарии до заседания совета и принятия решения. Однако „закинул“ в СМИ несколько тезисов о „грубом нарушении финансовой дисциплины“. Затем медики попросили его о встрече, на что он ответил, что не находится в Нарве. Затем (находясь в Нарве!) дал расплывчатое интервью RusERR. Затем в игру вступил член совета Нарвской больницы, ныне коалиционный депутат Вадим Орлов (Партия реформ), который совершил сразу две коммуникационные ошибки: призвал медиков не участвовать в митинге в поддержку Кыргвеэ, якобы потому что они „могут быть соучастниками финансовых нарушений“, что они восприняли как манипуляцию и угрозу, и заверил СМИ, что на должность нового руководителя больницы будет объявлен конкурс.
После нескольких открытых писем медиков - адресованных министерству, СМИ, мэру городу и совету - накануне дня снятия Кыргвеэ с должности Евграфов все же делает публичное заявление, в котором описывает претензии к нынешнему руководителю больницы, и в конце заключает следующее: „Уже достигнута договоренность относительно условий труда с новым руководителем Нарвской больницы – человеком с медицинским образованием, имеющим успешный опыт руководства крупными проектами как в государственном, так и в частном секторе. У Нарвской больницы будет профессиональный руководитель!“
Да, вот так, с восклицательным знаком, что, по-видимому, должно выражать радость и восторг и вызывать похожие чувства у нарвитян.
Однако нарвитяне до этого уже слышали заявление о готовящемся конкурсе на данную должность. Так будет конкурс или человек уже найден? А если найден, то отчего бы тогда не огласить его имя? Такие игры с общественностью в ромашку „скажу-не скажу“ выглядят в контексте традиций небольшой Эстонии с прозрачной коммуникацией довольно неприглядно.
Сегодня выяснится, каким образом Кыргвеэ нарушал финансовую дисциплину Нарвской больницы, нужно дождаться заседания совета. Но нет никаких сомнений в том, что в Нарве больница и впредь останется разменной монетой в политических играх, и ее благополучие, а значит, благополучие жителей третьего по величине в Эстонии города, увы, будет зависеть от того, насколько властные амбиции будут перевешивать здравый смысл и заботу о будущем медицины в приграничном городе.
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