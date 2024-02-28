Армения и Азербайджан начали в Берлине мирные переговоры

В среду, 28 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла глав внешнеполитических ведомств обеих стран Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в рамках усилий по разрешению длящегося несколько десятилетий конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Бербок: Появилась возможность для установления прочного мира

Теперь появилась возможность установления прочного мира в регионе, заявила Бербок. По ее словам, обе стороны уже предприняли смелые шаги, чтобы оставить прошлое позади. "Я аплодирую вам и вашим правительствам за смелость, которую вы проявляете для достижения этой цели", - заявила она армянскому и азербайджанскому коллегам. Открывая двухдневные переговоры, Бербок подчеркнула, что для продвижения вперед необходимы "настоящая приверженность и решительность", а достижение согласия между двумя кавказскими государствами будет иметь "положительный эффект за пределами обеих стран" и "откроет путь к лучшему будущему и процветанию на Южном Кавказе".

Глава МИД Германии также отметила, что переговоры в Берлине должны будут продолжить начатые две недели назад в Мюнхене "продуктивные дискуссии". Она также указала, что Берлин хочет предложить "подходящую платформу для прогресса" в переговорах. "Германия прилагает усилия, чтобы нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном решались мирным путем и без применения силы. -заявили в МИД ФРГ перед началом переговоров. - Для этого важно, чтобы мирные переговоры двух стран завершились как можно скорее".