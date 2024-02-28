В Евросоюзе хотят покупать оружие для ВСУ на доходы от денег РФ

"Пришло время начать дискуссии об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", - заявила она в среду, 28 февраля, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

По ее словам, "не может быть более сильного символа и лучшего использования этих денег", чем направить их на то, "чтобы сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни". При этом по-прежнему неясно, каким образом будут выплачиваться данные средства. Фон дер Ляйен повторила обещание ЕС поддерживать Украину так долго, как будет необходимо. "Мы не должны позволить России победить", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен: Необходимо наращивать оборонный потенциал

Одновременно глава ЕК заявила о необходимости масштабного наращивания оборонно-промышленного потенциала ЕС и укрепления европейской оборонной индустрии. В ЕС, возможно, отсутствует непосредственная угроза войны, но "она не является невозможной", указала она. "Риски не следует преувеличивать, но мы должны быть к ним готовы. И это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов", - добавила она.

По словам фон дер Ляйен, необходимо работать над будущей архитектурой европейской безопасности "во всех ее измерениях, со всей необходимой скоростью и политической волей", что означает наращивание в ближайшие пять лет оборонно-промышленного потенциала" и увеличение оборонных расходов. Глава Еврокомиссии пообещала представить в ближайшие недели предложения по первой в истории европейской оборонно-промышленной стратегии. При этом одной из ключевых задач должна стать совместная закупка вооружений, отметила она. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, необходимо перевооружить и укрепить армии стран ЕС.

Запад обсуждает использование замороженных средств ЕС