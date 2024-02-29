Беспорядки в Пярну, мертвый младенец, самая пожилая жительница Эстонии, нетуристические места Тарту. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Большая утечка документов: российская политическая элита тратит миллиарды евро на информационную войну против собственного народа.
Эстонский доброволец — о том, что увидел своими глазами на украинском фронте.
„Это совершенно ужасная история“. Как полиция расследует дело о мертвом младенце, найденном собакой
Массовые беспорядки в Пярну: важные факты, воспоминания участников и ранее не публиковавшиеся фотографии.
Идем в гости к самой пожилой жительнице Эстонии. Сколько лет ей исполнилось?
Как Юлия Ауг вместе с дочерью готовится к эстонской премьере спектакля об Алле Пугачевой.
Экскурсия по нетуристическим местам Тарту.
Тюлени, „улманис“ и сырые яйца: как Константин Пятс на остров Рухну ездил
и многое другое.
Новый номер “Эстонского Экспресса” ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.