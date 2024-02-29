Эстонский Экспресс
29.02.2024, 08:49

Беспорядки в Пярну, мертвый младенец, самая пожилая жительница Эстонии, нетуристические места Тарту. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Kollaaz

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Большая утечка документов: российская политическая элита тратит миллиарды евро на информационную войну против собственного народа.

  • Эстонский доброволец — о том, что увидел своими глазами на украинском фронте.

  • „Это совершенно ужасная история“. Как полиция расследует дело о мертвом младенце, найденном собакой

  • Массовые беспорядки в Пярну: важные факты, воспоминания участников и ранее не публиковавшиеся фотографии.

  • Идем в гости к самой пожилой жительнице Эстонии. Сколько лет ей исполнилось?

  • Как Юлия Ауг вместе с дочерью готовится к эстонской премьере спектакля об Алле Пугачевой.

  • Экскурсия по нетуристическим местам Тарту.

  • Тюлени, „улманис“ и сырые яйца: как Константин Пятс на остров Рухну ездил

и многое другое.

Новый номер “Эстонского Экспресса” ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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