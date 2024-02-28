Медики Нарвской больницы: Нам угрожает член совета, рекомендуя не выходить в защиту Кыргвеэ, это недостойное поведение

„Сегодня (28 февраля - RusDelfi) в Postimees мы прочитали угрозу члена Совета Нарвской больницы Вадима Орлова, в которой сотрудников больницы призывают не участвовать ни в каких публичных собраниях, так как это „делает их соучастниками финансовых нарушений“! Это явная манипуляция людьми. Такое поведение не достойно членов совета!“ - написали медики в открытом письме мэру города Яану Тоотсу.

„Мы очень обеспокоены и подавлены решением совета больницы отозвать члена правления Аго Кыргвеэ. Мы считаем, что это несправедливость по отношению ко всей больнице. Задача руководителя больницы – не только контролировать финансовую ситуацию, роль руководителя больницы гораздо шире. Прежде всего он должен обеспечить успех организации, для больницы это качественная медицинская помощь, персонал, медицинское оборудование, больничная инфраструктура. Все это - в том числе, поддержка ЕС, полученная на строительство нового здания больницы, стало возможным во многом благодаря его умелой и энергичной деятельности.

Все эти дополнительные финансовые обязанности, которые взяла на себя больница при управлении Кыргвеэ, являются ее конкурентным преимуществом. Некоторые из них могут быть экономически неэффективными, но все они приносят пользу жителям Нарвы, и должны быть поддержаны советом.

Если вы, господин мэр, и совет, считаете, что город Нарва не заслуживает больницы активного лечения и что больница должна стать больницей сестринского ухода, то наберитесь смелости и скажите это!

Совет больницы дал в прессе расплывчатую информацию о том, что Кыргвеэ серьезно нарушил финансовую дисциплину. Пока с ним никто не разговаривал по поводу обвинений и не просил объяснений. Как это возможно, что еще до анализа уже решено, что человек что-то нарушил и его надо убрать? Задача совета – постоянно следить за ходом работы больницы и при необходимости оказывать помощь руководителю. Возникает вопрос, как вдруг выявились крупные финансовые нарушения?