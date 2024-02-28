„Опасная большая игра в кошки-мышки“. К чему приведут санкции США и ЕС против третьих стран из-за торговых связей с Россией?(6)
Ко второй годовщине войны в Украине и после гибели Алексея Навального США и Евросоюз ввели новый пакет санкций против России. В санкционные списки все чаще попадают компании и физические лица из третьих стран, например, Китая, Турции или даже стран Европы. Их обвиняют в помощи в обходе уже действующих санкций. Русская служба Би-би-си разбирается, насколько эффективны подобные меры.
На прошлой неделе под санкции ЕС попали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. США включили в санкционный пакет — Вашингтон называет его самым масштабным с начала войны России и Украины — юридические и физические лица из 11 стран, в том числе Китая, Сербии, ОАЭ и Лихтенштейна.
Это связано в первую очередь с низкой эффективностью уже введенных торговых ограничений. За девять месяцев 2023 года Россия получила из Евросоюза технологии, которые могут быть использованы на войне, на общую сумму 450 миллионов евро, выяснил Bloomberg. При этом почти четверть этих товаров в Россию поступила напрямую из Европы, а остальные, по данным анонимного чиновника, в основном были импортированы через третьи страны.
В списке этих стран — Турция, ОАЭ, Сербия, Китай, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения. Несмотря на то что официальные данные о торговле ЕС с Россией показывают падение уровня поставок после начала войны, экспорт этих товаров из ЕС в третьи страны резко увеличился, отмечает Bloomberg.
По данным Киевской школы экономики, с января по октябрь 2023 года Россия импортировала товары, которые могут быть использованы на войне, на сумму 8,77 млрд долларов. Bloomberg указывает, что речь идет о тех же товарах, что входят в список «высокоприоритетных» в ЕС, — так иногда называют технологичные товары двойного назначения, в том числе полупроводники и другие компоненты, используемые при создании оружия.
Большая часть этой торговли осуществляется через тысячи небольших компаний за пределами ЕС (как отмечает Киевская школа экономики, большинство из них находятся в Китае) — товары перепродают от одной компании к другой, чтобы скрыть их конечного покупателя, который находится в России. Выявить такие цепочки поставок очень сложно.
Как попавшие под санкции зарубежные компании осуществляли поставки в Россию?
Турция — ключевой перевалочный узел для поставок в Россию подсанкционных товаров. Американская некоммерческая организация по глобальной безопасности Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) назвала Турцию «ахиллесовой пятой» западных санкций против России.
C4ADS изучила данные по поставкам в Россию станков с ЧПУ (числовым программным управлением) — высокотехнологичного оборудования двойного назначения, применяемого в том числе при создании деталей самолетов и оружейных корпусов, — и выявила несколько поставщиков (доклад есть в распоряжении Би-би-си).
Анализ показал, что турецкая Jacbac Technology Dis Ticaret Limited Sirketi с сентября 2022 года по декабрь 2023 года отправила в Россию не менее 24 грузов, содержащих станки с ЧПУ европейского производства. Еще одна турецкая компания — Mertege Makina Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi — импортировала не менее девяти партий станков европейского происхождения, в том числе от предприятий из Германии и Швеции.
Jacbac Technology в ноябре 2023 года была включена в американский санкционный список.
Би-би-си проанализировала торговые операции попавших под санкции компаний с помощью базы торговых данных ImportGenius и обнаружила сделки с товарами двойного назначения, совершенные через посредников — эти посредники и стали попадать в новые списки. Сами производители могут не знать о том, что конечным потребителем их товаров стала Россия.
Так, власти США обратили внимание, что российские «Аконит» и «Аконит-Урал» регулярно делают закупки в Турции. Например, «Аконит» в июле 2023 года приобрела двигатели переменного тока трехфазные у Gamak Makina на общую сумму более 4,1 млн рублей. А в декабре 2022 года «Алабуга Девелопмент» приобрела у турецкой Macit Makine автоматизированный станок с ЧПУ стоимостью 43 700 долларов.
«Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в Татарстане. Стопроцентным акционером одноименной управляющей компании является министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. По информации издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ», в «Алабуге» собирают дроны-камикадзе, а комплектующие для них полностью поставляют из Ирана.
В американском списке также оказалась зарегистрированная в Москве компания «Авиа-ФЭД-Сервис» и ее партнеры — например, Linker из ОАЭ. Как следует из данных Госзакупок, «Авиа-ФЭД» — регулярный поставщик специального летного отряда «Россия» — это предприятие осуществляет перевозку высших должностных лиц России. Би-би-си удалось найти госконтракты с этой фирмой, заключенные с 2019 года, на 746 млн рублей.
«Авиа-ФЭД» поставляла отряду детали для АН-148 — среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета. Последняя такая поставка, которую удалось найти, состоялась в январе 2022 года. В декабре 2022 года «Авиа-ФЭД» покупала детали для двигателя АН-148 у американской Pall Aeropower Corporation — поставка состоялась через гонконгскую фирму и обошлась в 4,8 тыс. долларов.
Для тех же АН-148 «Авиа-ФЭД» приобретала запчасти у Киевского научно-технического комплекса «Электронприбор». Поставки в июле и сентябре 2022 года на почти 63 тыс. долларов были сделаны через дубайскую Linker Fze, также попавшую под новую волну санкций.
Как показывает ImportGenius, киевский «Электроприбор» — не единственный украинский поставщик «Авиа-ФЭД». Компания регулярно закупает запчасти для ремонта Ан-124-100 — это тяжелый транспортный самолет. Би-би-си нашла 22 такие поставки, сделанные в июне и июле 2023 года, у производителя деталей Харьковского машиностроительного завода «ФЭД». Поставки на общую сумму в почти 453 тыс. долларов проводились через компанию из Кыргызстана «Бакайторг1». Сначала запчасти прилетали в Бишкек и уже оттуда отправлялись в Россию.
Киевский завод «Радар» поставил «Бакайторг1» детали и для ремонта вертолетной радиолокационной станции.
Первым на закупки запчастей для самолетов российской «Авиа-ФЭД-сервис» у украинских производителей обратило внимание издание «Важные истории» (объявлено нежелательной в России организацией и «иноагентом»). После публикации расследования Укроборонпром отрицал все контакты с покупателями из России, Кыргызстана и ОАЭ, упомянутыми в расследовании.
Помимо поставок для состоящих в летном отряде «Россия» АН-148 и АН-124-100, «Авиа-ФЭД» снабжает российский рынок деталями для бизнес-джета сверхбольшой дальности Falcon 7X (такой самолет также состоит в летном отряде «Россия»). Компания покупала их у той же американской Pall Aeropower Group, а также у французской Safran Electronics & Defense и других компаний. Покупки у американской и французской компаний выполнялись через Дубай.
В разговоре с Би-би-си представитель Safran Group сообщила, что компании неизвестно о случаях перепродажи в Россию ее товаров компанией из Дубая, как следует из данных ImportGenius. Safran Group пообещала провести расследование и, в случае подтверждения этой информации, разорвать торговые отношения с компанией, которая перепродает ее оборудование в Россию. Подобные инциденты, когда Safran Group прекращала сотрудничество с зарубежными компаниями из-за того, что они продают купленные товары в Россию, уже были, добавила представитель компании — однако она отказалась отвечать на вопрос, о каких именно компаниях и из каких стран идет речь.
«Авиа-ФЭД» также несколько раз покупала одну и ту же деталь ремонтного комплекта радиолокационной станции «Осьминог ПС-32», предназначенной для навигационных задач — например, панорамного обзора, поиска и определения координат надводных объектов. Компания приобретала станцию киевского производителя — завода «Радар» — через бишкекскую «Бакайторг1». Одна из таких закупок на сумму 448 тыс. долларов состоялась в июле 2023 года — в декларации отмечалось, что эта запчасть предназначена для ремонта вертолета КА-32, который в том числе используется при тушении пожаров.
Би-би-си направила запросы упомянутым компаниям.
Насколько эффективны санкции против третьих стран?
После первых санкций Россия смогла довольно быстро перестроить цепочки поставок через страны, к санкциям не присоединившиеся. Тогда стало ясно, что ограничительные меры не так эффективны, как на это рассчитывали на Западе — гибкость рынка была недооценена, отмечает профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки.
«Если до войны Европа покупала 55% российской нефти, то уже в 2022 году этот же объем стал покупать Китай. Это было неожиданно быстро. Никто не ожидал, что можно так быстро изменить географию торговли, что Россия сможет так перенаправить нефть», — говорит Ицхоки.
Появление посредников в торговле с Россией создало целые рынки услуг по обходу санкций, отмечает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.
«Сейчас запущена опасная большая игра в кошки-мышки, — говорит она. — Мы видим, как работает Управление по контролю за иностранными активами в США: они накрывают цепочку поставок, а через некоторое время эта цепочка возникает с новыми юрлицами. Такие схемы станут более дорогими за счет того, что больше стран станут применять санкции к посредникам».
В этих условиях возник вопрос эффективности санкций в отношении платежных систем. «Санкции на платежные системы существенно более эффективны, потому что они усложняют торговлю, — отмечает Ицхоки. — В последнее время мы наблюдаем угрозу наложения санкций на банковские системы в разных странах — например, Турции, Китае. С одной стороны, эти страны с большим удовольствием торгуют с Россией, но с другой — они тоже не хотят рисковать попаданием под вторичные санкции, в первую очередь в отношении банковских систем. И в этом смысле вторичные санкции оказались очень эффективны. Финансовые контрагенты не хотят обслуживать многие мировые транзакции, и от этого торговля становится сложнее».
С начала года банки Турции и Китая приостановили обработку некоторых российских платежей как раз из-за угрозы вторичных санкций со стороны США и ЕС. В начале февраля китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, по данным газеты «Ведомости», уведомил клиентов об остановке операций с любыми российскими и белорусскими организациями. Собеседник газеты также сообщил, что по крайней мере три банка из «большой китайской четверки» — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили проверки своих российских клиентов.
Проблемы с платежами связаны с указом президента США, который вступил в силу в конце 2023 года. Документ грозил лишить иностранные банки доступа к американской финансовой системе из-за связей с крупными российскими сделками. Банкам, которые содействуют транзакциям или участвуют в поставке России важнейших товаров для военно-промышленного комплекса, обещали полностью заблокировать счета.
«Можно сказать, что банкам угрожают, чтобы они перестали работать с сомнительными российскими клиентами, но банки перестраховываются — им проще отказаться сразу от всех российских клиентов», — объяснял ранее в разговоре с Би-би-си профессор IE Business School (Мадрид) Максим Миронов.
Попадание под американские санкции для мировых банков фактически означает исключение из мировой финансовой системы. Пока банки из третьих стран не попадали в черный список.
В итоге угроза санкций в отношении банков усложняет торговлю, отмечает Олег Ицхоки. «Когда платежная система хуже работает, продавать и покупать товары становится сложнее», — говорит он.
Главным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В условиях санкций в 2023 году объем китайского экспорта в Россию достиг рекордных 111 млрд долларов, подсчитал The Bell (власти России считают издание «иностранным агентом») на основе данных китайской таможни. Это на 47% больше, чем в 2022 году, и на 65% больше довоенного 2021 года.
«Китай очень хорошо видит красные линии, которые очертили санкциями зарубежные партнеры — в первую очередь США и ЕС — и старается за них не заходить», — отмечает Александра Прокопенко.
Пока Китай создает собственную торговую инфраструктуру — это касается транзакций, логистики, страхования, юридического сопровождения сделок. «Это даже не механизмы для обхода санкций, а просто инфраструктура, параллельная текущей глобальной финансовой системе», — говорит Прокопенко. В этом смысле Китай очень осторожно подходит к исполнению санкционного законодательства, продолжая оставаться значимым партнером для США.
В плане торговли с Россией Китай находится в доминирующим положении. «Китаю не нужно покупать так много нефти и газа — эта тактика идет вразрез с идеей диверсифицировать поставщиков нефти и газа, что довольно легко сделать на международном рынке, — говорит Олег Ицхоки. — Это такая экономическая помощь, которую Китай фактически оказывает России с 2022 года»
Но риски этой ситуации в том, что однажды Китай может захотеть воспользоваться своим положением крупнейшего покупателя российской нефти — и потребовать более выгодную для себя цену, считает эксперт.
В случае угрозы существенных санкций китайские компании не будут рисковать и сократят торговлю с Россией, полагает Ицхоки. «Это чисто бизнес-решение, рыночное решение с точки зрения китайских поставщиков. Но обычно в таких ситуациях мы видим, что большие компании не осуществляют торговлю, а появляются маленькие фирмы-посредники, которые берут на себя риски и занимаются перепродажей по более высоким ценам», — говорит эксперт.
Угроза американских санкций также охладила российско-турецкую торговлю, писал Reuters на прошлой неделе. По словам семи источников агентства, некоторые платежи за импортируемую нефть и турецкий экспорт были заморожены или замедлены. Турецкие банки также ужесточают требования к российским клиентам.
Россия — крупнейший экспортер сырой нефти и дизельного топлива для Турции, поставившая 8,9 млн тонн сырой нефти и 9,4 млн тонн дизельного топлива с января до ноября 2023 года.
Анкара выступает против западных санкций в отношении Москвы, несмотря на критику России после вторжения в Украину.
В результате возникших проблем с платежами существенно пострадал экспорт техники, отметил один из источников Reuters. «Экспорт техники прекратился просто из-за схожести товаров с военной техникой», — сказал он.
Какие санкции возможны в следующих пакетах?
После объявления последнего пакета Bloomberg написал, что президент США Джо Байден опасается вводить еще более жесткие санкции — это связано с потенциальным существенным вредом и мировой экономике, и американской в частности. Издание обратило внимание, что в американском списке нет санкций в отношении российского металлургического сектора — алюминия или никеля, что США не ужесточают энергетические санкции и не вводят вторичные санкции в отношении банков.
По мнению Олега Ицхоки, с точки зрения воздействия на экономику России для США эффективнее всего было бы фокусироваться на санкциях в отношении нефти и нефтепродуктов. Пока же Вашингтон очень аккуратно и медленно действует в этом направлении, чтобы не вызвать турбулентность на рынке.
«Цены на нефть и так высокие — сейчас больше 80 долларов за баррель — и у США, очевидно, приоритет вводить санкции таким образом, чтобы не сильно увеличивать мировую цену на нефть. Этой стратегии балансирования они придерживаются с марта 2022 года», — говорит Ицхоки.
Дополнительные меры, в том числе связанные с ликвидацией российской нефти на рынке, рискуют повлечь за собой резкие колебания цен и тем самым изменить баланс спроса и предложения, отмечает Александра Прокопенко.
Уже несколько лет США — крупнейший производитель нефти, опережающий Россию и Саудовскую Аравию. При этом США могут наращивать объемы добычи нефти и тем самым повлиять на мировые цены на нефть — однако делают это очень медленно. «И тот факт, что США не вмешиваются в этот рынок, показывает, что это не является большим приоритетом в их политике, — говорит Олег Ицхоки. — То есть США хотят оставить это рыночному механизму. Если государство хотело бы форсировать рост темпов добычи нефти, то это было бы очень легко сделать. Но, видимо, это не является приоритетом».
Увеличение объемов производства американской нефти могло бы дать самый действенный эффект — и это было бы ограничение для России не с помощью санкций, а фактически субсидией домашнему нефтяному сектору, отмечает Ицхоки. «Но эта мера остается потенциально в запасе», — говорит он.
Сейчас остается открытым вопрос реального влияния санкций на глобальную экономику, подчеркивает Александра Прокопенко. «У экономистов нет таких моделей, — говорит она. — Мы оцениваем влияние санкций через торговлю, но насколько на текущую глобальную инфляцию повлияли санкции?»
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