„Опасная большая игра в кошки-мышки“. К чему приведут санкции США и ЕС против третьих стран из-за торговых связей с Россией?

Большая часть этой торговли осуществляется через тысячи небольших компаний за пределами ЕС (как отмечает Киевская школа экономики, большинство из них находятся в Китае) — товары перепродают от одной компании к другой, чтобы скрыть их конечного покупателя, который находится в России. Выявить такие цепочки поставок очень сложно.

По данным Киев ской школы экономики, с января по октябрь 2023 года Россия импортировала товары, которые могут быть использованы на войне, на сумму 8,77 млрд долларов. Bloomberg указывает, что речь идет о тех же товарах, что входят в список «высокоприоритетных» в ЕС, — так иногда называют технологичные товары двойного назначения, в том числе полупроводники и другие компоненты, используемые при создании оружия.

В списке этих стран — Турция , ОАЭ, Сербия , Китай , Узбекистан , Казахстан, Кыргызстан, Армения . Несмотря на то что официальные данные о торговле ЕС с Россией показывают падение уровня поставок после начала войны, экспорт этих товаров из ЕС в третьи страны резко увеличился, отмечает Bloomberg.

Это связано в первую очередь с низкой эффективностью уже введенных торговых ограничений. За девять месяцев 2023 года Россия получила из Евросоюза технологии, которые могут быть использованы на войне, на общую сумму 450 миллионов евро, выяснил Bloomberg . При этом почти четверть этих товаров в Россию поступила напрямую из Европы, а остальные, по данным анонимного чиновника, в основном были импортированы через третьи страны.

На прошлой неделе под санкции ЕС попали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстан а, Таиланда и Турции. США включили в санкционный пакет — Вашингтон называет его самым масштабным с начала войны России и Украины — юридические и физические лица из 11 стран, в том числе Китая, Сербии, ОАЭ и Лихтенштейна.

Так, власти США обратили внимание, что российские «Аконит» и «Аконит-Урал» регулярно делают закупки в Турции. Например, «Аконит» в июле 2023 года приобрела двигатели переменного тока трехфазные у Gamak Makina на общую сумму более 4,1 млн рублей. А в декабре 2022 года «Алабуга Девелопмент» приобрела у турецкой Macit Makine автоматизированный станок с ЧПУ стоимостью 43 700 долларов.

Би-би-си проанализировала торговые операции попавших под санкции компаний с помощью базы торговых данных ImportGenius и обнаружила сделки с товарами двойного назначения, совершенные через посредников — эти посредники и стали попадать в новые списки. Сами производители могут не знать о том, что конечным потребителем их товаров стала Россия.

Анализ показал, что турецкая Jacbac Technology Dis Ticaret Limited Sirketi с сентября 2022 года по декабрь 2023 года отправила в Россию не менее 24 грузов, содержащих станки с ЧПУ европейского производства. Еще одна турецкая компания — Mertege Makina Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi — импортировала не менее девяти партий станков европейского происхождения, в том числе от предприятий из Германии и Швеции.

C4ADS изучила данные по поставкам в Россию станков с ЧПУ (числовым программным управлением) — высокотехнологичного оборудования двойного назначения, применяемого в том числе при создании деталей самолетов и оружейных корпусов, — и выявила несколько поставщиков (доклад есть в распоряжении Би-би-си).

Как показывает ImportGenius, киевский «Электроприбор» — не единственный украинский поставщик «Авиа-ФЭД». Компания регулярно закупает запчасти для ремонта Ан-124-100 — это тяжелый транспортный самолет. Би-би-си нашла 22 такие поставки, сделанные в июне и июле 2023 года, у производителя деталей Харьковского машиностроительного завода «ФЭД». Поставки на общую сумму в почти 453 тыс. долларов проводились через компанию из Кыргызстана «Бакайторг1». Сначала запчасти прилетали в Бишкек и уже оттуда отправлялись в Россию.

Для тех же АН-148 «Авиа-ФЭД» приобретала запчасти у Киевского научно-технического комплекса «Электронприбор». Поставки в июле и сентябре 2022 года на почти 63 тыс. долларов были сделаны через дубайскую Linker Fze, также попавшую под новую волну санкций.

«Авиа-ФЭД» поставляла отряду детали для АН-148 — среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета. Последняя такая поставка, которую удалось найти, состоялась в январе 2022 года. В декабре 2022 года «Авиа-ФЭД» покупала детали для двигателя АН-148 у американской Pall Aeropower Corporation — поставка состоялась через гонконгскую фирму и обошлась в 4,8 тыс. долларов.

В американском списке также оказалась зарегистрированная в Москве компания «Авиа-ФЭД-Сервис» и ее партнеры — например, Linker из ОАЭ. Как следует из данных Госзакупок, «Авиа-ФЭД» — регулярный поставщик специального летного отряда «Россия» — это предприятие осуществляет перевозку высших должностных лиц России. Би-би-си удалось найти госконтракты с этой фирмой, заключенные с 2019 года, на 746 млн рублей.

«Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в Татарстане. Стопроцентным акционером одноименной управляющей компании является министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. По информации издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ», в «Алабуге» собирают дроны-камикадзе, а комплектующие для них полностью поставляют из Ирана.

«Авиа-ФЭД» также несколько раз покупала одну и ту же деталь ремонтного комплекта радиолокационной станции «Осьминог ПС-32», предназначенной для навигационных задач — например, панорамного обзора, поиска и определения координат надводных объектов. Компания приобретала станцию киевского производителя — завода «Радар» — через бишкекскую «Бакайторг1». Одна из таких закупок на сумму 448 тыс. долларов состоялась в июле 2023 года — в декларации отмечалось, что эта запчасть предназначена для ремонта вертолета КА-32, который в том числе используется при тушении пожаров.

В разговоре с Би-би-си представитель Safran Group сообщила, что компании неизвестно о случаях перепродажи в Россию ее товаров компанией из Дубая, как следует из данных ImportGenius. Safran Group пообещала провести расследование и, в случае подтверждения этой информации, разорвать торговые отношения с компанией, которая перепродает ее оборудование в Россию. Подобные инциденты, когда Safran Group прекращала сотрудничество с зарубежными компаниями из-за того, что они продают купленные товары в Россию, уже были, добавила представитель компании — однако она отказалась отвечать на вопрос, о каких именно компаниях и из каких стран идет речь.

Помимо поставок для состоящих в летном отряде «Россия» АН-148 и АН-124-100, «Авиа-ФЭД» снабжает российский рынок деталями для бизнес-джета сверхбольшой дальности Falcon 7X (такой самолет также состоит в летном отряде «Россия»). Компания покупала их у той же американской Pall Aeropower Group, а также у французской Safran Electronics & Defense и других компаний. Покупки у американской и французской компаний выполнялись через Дубай.

Первым на закупки запчастей для самолетов российской «Авиа-ФЭД-сервис» у украинских производителей обратило внимание издание «Важные истории» (объявлено нежелательной в России организацией и «иноагентом»). После публикации расследования Укроборонпром отрицал все контакты с покупателями из России, Кыргызстана и ОАЭ, упомянутыми в расследовании.

Би-би-си направила запросы упомянутым компаниям.

Насколько эффективны санкции против третьих стран?

После первых санкций Россия смогла довольно быстро перестроить цепочки поставок через страны, к санкциям не присоединившиеся. Тогда стало ясно, что ограничительные меры не так эффективны, как на это рассчитывали на Западе — гибкость рынка была недооценена, отмечает профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки.

«Если до войны Европа покупала 55% российской нефти, то уже в 2022 году этот же объем стал покупать Китай. Это было неожиданно быстро. Никто не ожидал, что можно так быстро изменить географию торговли, что Россия сможет так перенаправить нефть», — говорит Ицхоки.

Появление посредников в торговле с Россией создало целые рынки услуг по обходу санкций, отмечает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.

«Сейчас запущена опасная большая игра в кошки-мышки, — говорит она. — Мы видим, как работает Управление по контролю за иностранными активами в США: они накрывают цепочку поставок, а через некоторое время эта цепочка возникает с новыми юрлицами. Такие схемы станут более дорогими за счет того, что больше стран станут применять санкции к посредникам».