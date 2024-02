„Опасная большая игра в кошки-мышки“. К чему приведут санкции США и ЕС против третьих стран из-за торговых связей с Россией?

С начала года банки Турции и Китая приостановили обработку некоторых российских платежей как раз из-за угрозы вторичных санкций со стороны США и ЕС. В начале февраля китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, по данным газеты «Ведомости», уведомил клиентов об остановке операций с любыми российскими и белорусскими организациями. Собеседник газеты также сообщил, что по крайней мере три банка из «большой китайской четверки» — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили проверки своих российских клиентов.