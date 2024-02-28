Приднестровье обратилось за помощью к России. Эксперт рассказал Delfi, возможен ли новый вооруженный конфликт

Депутаты непризнанного Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. „Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе“, - говорится в резолюции.

С началом полномасштабного вторжения в Украину численность вооруженных сил России на территории Приднестровья не поменялась, сообщает RusDelfi молдавский журналист Михаил Сиркели. „Тут два типа войск: ОГРВ – оперативная группа российских войск и добровольческий контингент, – перечисляет он. – ОГРВ здесь находится нелегально, потому что Россия обязалась еще в 1999 году на на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле вывести свои войска и вооружения с молдавской территории к 2002 году, но не сделала этого до сих пор. Между Республикой Молдова и Российской Федерацией нет никаких соглашений по нахождению этих войск здесь. Таким образом они оккупируют часть нашей территории Республики Молдовы“.

Что касается миротворческого контингента, то он там находится с 1992, когда между Молдовой и Россией было подписано соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в Приднестровье и прекращении огня. Их численность Сиркели оценивает в 1000-1700 солдат. Исходя из этой информации, он считает маловероятным возникновение нового конфликта.

„Насколько я понимаю у границы Молдовы и Украины на Приднестровском участке сконцентрировано достаточно серьезное количество солдат ВСУ. Поэтому любые военные провокации чреваты, прежде всего для Приднестровья“, – полагает молдавский журналист.