Байден и Трамп побеждают на праймериз в Мичигане. Но Байден потерял часть электората из-за позиции по Газе

Хотя Байден набирает около 80% голосов, число протестных „неопределившихся“ голосов (то есть не поддержавших ни одного из кандидатов), превзошло ожидания аналитиков.

Как отмечают эксперты, дело в здесь главным образом в позиции США по конфликту в Газе.

США — главный союзник Израиля, предоставляющий ему миллиарды долларов военной помощи. В феврале США уже в третий раз наложили вето на резолюцию ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе, и предложили свой собственный проект, призывающий к временному прекращению огня.

Позиция США возмутила многих, в том числе в Демократической партии, предпочитающих, чтобы президент занял более жесткую позицию в отношении Израиля.

Байден поблагодарил „каждого жителя Мичигана, который сегодня отдал свой голос“.

В своем заявлении Байден не упомянул тех, кто решил не поддержать его, отметил достижения своей администрации в штате и начал атаку на своего соперника Дональда Трампа, который также, похоже, легко побеждает на республиканских праймериз в Мичигане, прошедших во вторник.

После подсчета почти половины голосов демократов Байден получил 80%, а „неопределившиеся“ — 13%. По данным компании Edison Research, после подсчета 58% голосов республиканцев Трамп получил 67%, а его единственный конкурент Никки Хейли — 27%.

Результаты уже прошедших праймериз предвещают матч-реванш между Байденом и Трампом на президентских выборах осенью.

Ключевой штат

Мичиган считается ключевым колеблющимся штатом, в двух последних выборах победитель в Мичигане в итоге занимал пост президента.

В штате проживает больше всего арабов-американцев, и позиция по Газе, похоже, стоила Байдену поддержки этой части электората.

Активисты из группы „Слушай Мичиган“ назвали победой число демократов, не поддержавших Байдена напрямую и отметивших в бюллетене позицию „не определился“.