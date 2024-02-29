Верхом на черве, навстречу ветрам. Вторая „Дюна“ уже готовит нас к третьей

Новая „Дюна“ стартует там, где завершилась первая часть. И это чертовски роднит франшизу с сериалами. Пол Атрейдес вместе с жителями пустынной планеты Арракис, так называемыми фременами, нападает на отряды своих злейших врагов Харконненов, которые - если вы не смотрели первую часть - уничтожили почти всю его семью. Совсем скоро местные кочевники признают его мессией, и он поймет, что месть - это блюдо, которое подают горячим, даже раскаленным, как и сама пустынная планета.

Питер Брэдшоу, главный кинокритик Guardian, поставил фильму четыре звезды из пяти, написав: „Монументальная экранизация Дени Вильнёва расширяет его необыкновенный мир мерцающих странностей. Невозможно представить, чтобы кто-то сделал это лучше“. И это абсолютная правда. Лучше сейчас не сделает никто. Мир необыкновенен, в чемпионате странностей Вильнёв не уступил бы Дэвиду Линчу. Проводись, конечно, такой чемпионат. Мать Пола ведет невероятные диалоги с еще неродившейся дочерью, Владимир Харконнен в исполнении Стеллана Скарсгарда внушает подлинное отвращение, а Остин Батлер, сыгравший психопата Фейда-Рауту, укладывает на лопатки не только своих соперников по гладиаторским боям, но и самого Стинга, который исполнил ту же роль в „Дюне“ Дэвида Линча.

Прекрасна и любовная линия. В некотором смысле она даже роднит вторую „Дюну“ с „Последним искушением Христа“. А что если бы Пол Атрейдес выбрал любовь вместо долга и стал бы простым фременом Усулом? С точки зрения отсылок к нынешней политической ситуации в мире фильм Вильнёва можно назвать своевременным и современным, что для фантастического блокбастера даже несколько странно. При этом вся сказочность романов Герберта тоже никуда не уходит: в мире бластеров и лазерных пушек всё решают поединки на клинках, зло жестоко и коварно, добро прямолинейно и наивно. Кто победит? Ответ на этот вопрос вы, уверен, знаете.