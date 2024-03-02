02.03.2024, 17:22
Получат ли таллиннцы компенсацию от Tallinna Vesi? Одно из самых дорогих судебных разбирательств в Эстонии близится к завершению
ФОТО: | Delfi Meedia
Только Госсуд может решить, имеют ли жители столицы право на получение компенсации за огромные счета, которые им выставляли на протяжении многих лет, пишет „Эстонский Экспресс“.
Взыскать деньги с Tallinna Vesi казалось проще простого. Будучи лидером партии Isamaa, Юхан Партс начал войну за контроль над монополиями. Тогда компании водоснабжения могли бы устанавливать цены только на основе затрат.