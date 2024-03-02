Получат ли таллиннцы компенсацию от Tallinna Vesi? Одно из самых дорогих судебных разбирательств в Эстонии близится к завершению

Взыскать деньги с Tallinna Vesi казалось проще простого. Будучи лидером партии Isamaa, Юхан Партс начал войну за контроль над монополиями. Тогда компании водоснабжения могли бы устанавливать цены только на основе затрат.

Но столичный водоканал исходил из данных ему при приватизации обещаний и получил болезненный удар. В мае 2011 года Департамент конкуренции не согласовал новые тарифы Tallinna Vesi. Компания подала апелляцию в административный суд и проиграла дело. Цена на услуги водоснабжения снизилась на 15 процентов для предприятий и на 27 процентов для частных клиентов.