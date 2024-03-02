Эстонский Экспресс
02.03.2024, 17:22

Получат ли таллиннцы компенсацию от Tallinna Vesi? Одно из самых дорогих судебных разбирательств в Эстонии близится к завершению

 
Sulev Vedler
Sulev.Vedler@ekspress.ee
Jevgenia Parv
перевод
СВЕРХПРИБЫЛЬ: По данным адвокатов Арси Павелтса (слева) и Индрека Леппика, компания водоснабжения заработала более 100 миллионов евро дополнительной прибыли
СВЕРХПРИБЫЛЬ: По данным адвокатов Арси Павелтса (слева) и Индрека Леппика, компания водоснабжения заработала более 100 миллионов евро дополнительной прибыли
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Только Госсуд может решить, имеют ли жители столицы право на получение компенсации за огромные счета, которые им выставляли на протяжении многих лет, пишет „Эстонский Экспресс“.

Взыскать деньги с Tallinna Vesi казалось проще простого. Будучи лидером партии Isamaa, Юхан Партс начал войну за контроль над монополиями. Тогда компании водоснабжения могли бы устанавливать цены только на основе затрат.

Но столичный водоканал исходил из данных ему при приватизации обещаний и получил болезненный удар. В мае 2011 года Департамент конкуренции не согласовал новые тарифы Tallinna Vesi. Компания подала апелляцию в административный суд и проиграла дело. Цена на услуги водоснабжения снизилась на 15 процентов для предприятий и на 27 процентов для частных клиентов.

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