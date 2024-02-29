Борис Надеждин — RusDelfi: Крым крымский. Захотят крымчане жить в России, будут жить в России

К выборам президента еще многое может произойти. Мы сейчас находимся в судах. Действительно, первая инстанция Верховного суда нам во всех исках отказала, но мы продолжаем двигаться дальше. Вероятность того, что меня восстановят по суду за несколько дней до выборов, не очень велика, скорее всего, даже совсем не велика. Тем не менее, мы эту партию до конца отыгрываем, потом пойдем в Конституционный суд. Наша задача, чтобы на следующие выборы президента, которые будут сильно раньше, чем через 6 лет, уже нам не надо было подписи собирать (независимым кандидатам и кандидатам от непарламентских партий нужно собирать подписи для участия в выборах. Представителям парламентских партий этого делать не нужно - прим.ред.). К этой цели мы идем разными путями, и через Конституционный суд, и через участие в выборах региональных парламентов и Государственной думы. Потому что если мы выигрываем выборы в региональные парламенты в этом сентябре и следующие выборы в Госдуму, то уже подписи собирать не надо.