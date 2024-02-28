ВИДЕО | „Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать инноваторами“. Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Навальная, в частности, рассказала о тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться при подготовке похорон. „Мне постоянно задают вопрос: „Чем мы можем помочь?“ Я попытаюсь ответить на этот вопрос“, — сказала она.

Для борьбы с путинским режимом, подчеркнула Навальная, нужно применять новаторские методы, как это делал ее муж.

„Путин — кровавый монстр, главарь организованной преступной группировкой“, — сказала она. Нужно бороться с теми, кто помогает Путину, проводить расследования и выявлять их, не давать им обходить санкции.

„Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с Алексеем“, — сказала она.

„Мой муж никогда уже не увидит прекрасную Россию будущего, но мы должны ее увидеть. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы его мечты сбылись. Зло падет, а прекрасное будущее наступит“.

Зал встал и поддержал Юлию Навальную овацией.

29 февраля Европарламент примет резолюцию в связи с убийством Навального. Ожидается, что в ней будет говориться о необходимости принятия мер „в поддержку политических заключенных и притесняемого гражданского общества“ в России. Как сообщил „Медузе“ Петар Танев, внештатный советник болгарской делегации Европарламента и консультант Free Russia Foundation, участвовавший в продвижении проекта резолюции, депутаты Европарламента „хотят отдать честь Алексею Навальному, увековечив его имя как борца за свободу и демократию“. По словам Танева, Европарламент расценивает убийство Навального как „кульминацию длительных политических репрессий в России“.

Полное видео выступления Юлии Навальной:

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