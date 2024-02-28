Правдивы ли эти видео затопления британского судна Rubymar после атаки хуситов?

Утром 19 февраля официальный представитель Вооружённых сил Йемена сообщил , что в ходе операции в Аденском заливе йеменские Военно-морские силы поразили британский корабль Rubymar. По словам спикера, судно получило катастрофические повреждения и полностью остановилось. «В результате серьёзного ущерба, нанесённого кораблю, теперь он может затонуть в Аденском заливе. В ходе операции мы позаботились о том, чтобы экипаж благополучно покинул судно», — добавил представитель.

Вечером того же дня в своей сводке Центральное командование Вооружённых сил США подтвердило, что за день до этого хуситы подбили британский грузовой корабль:

18 февраля между 21:30 и 22:45 [по местному времени] по балкеру MV Rubymar, плавающему под флагом Белиза и принадлежащему Великобритании, были запущены две противокорабельные баллистические ракеты с территории Йемена, контролируемой поддерживаемыми Ираном хуситами. Одна из ракет попала по борту, нанеся повреждения. Судно подало сигнал бедствия, и военный корабль коалиции вместе с другим торговым судном отреагировал на вызов, чтобы помочь экипажу Rubymar. Команда была доставлена в близлежащий порт на торговом корабле.

Спустя 10 минут в X–аккаунте официального представителя ВС Йемена вышел новый отчёт, согласно которому за прошедшие сутки ВМС страны провели четыре операции. «Первая была направлена против британского корабля, в результате чего он, слава Аллаху, был полностью потоплен», — говорилось в сводке. Однако британские государственные ведомства затопление не подтвердили.

Более того, 21 февраля на BBC опубликовали свежие снимки, согласно которым балкер Rubymar не ушёл под воду, несмотря на повреждения. То, что корабль находился над водой, подтверждали и спутниковые снимки. По данным издания, полученным от оператора судна, на тот момент корабль буксировали в Джибути, но он всё ещё мог затонуть. Также оператор Blue Fleet Group сообщил, что одна ракета хуситов попала в борт судна возле его машинного отделения и оно накренилось, а второй снаряд поразил палубу. Кроме того, 21 февраля журналисты из проекта Les Observateurs телеканала France 24 связались с одним из менеджеров Rubymar, и тот подтвердил, что «корабль устойчив и всё ещё на плаву». 24 февраля Центральное командование ВС США уточнило, что судно стоит на якоре, но медленно набирает воду,\ и что в результате атаки образовалось нефтяное пятно длиной 18 миль (около 29 км).