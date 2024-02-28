Правдивы ли эти видео затопления британского судна Rubymar после атаки хуситов?
В феврале 2024 года в СМИ и соцсетях распространили две записи, на которых якобы показано, как под воду уходит корабль, повреждённый йеменскими боевиками. Мы проверили достоверность обеих записей.
В ноябре 2023 года лидеры поддерживаемых Ираном хуситов объявили, что их силы будут атаковать все проходящие рядом с побережьем Йемена суда, связанные с Израилем. Спустя несколько месяцев, 20 февраля 2024 года, в Сети стали массово распространять две короткие видеозаписи, где якобы запечатлён уходящий под воду британский корабль Rubymar, который, как сообщается, был подбит хуситами в Красном море накануне, то есть 19 февраля. В некоторых публикациях встречаются дополнительные подробности: например, что по судну были выпущены две противокорабельные ракеты, в результате чего возник пожар, что экипаж был эвакуирован и что это первый зафиксированный случай уничтожения западного судна йеменскими боевиками.
В некоторых публикациях встречается сразу пара кадров предполагаемого затопления Rubymar. Например, так поступили авторы Telegram-каналов «Дмитрий Василец» (233 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Военкор Котенок» (137 000), «Мисливец Егор» (89 000 и 76 000), «Злой журналист» (58 000) и «Рыбарь» (52 000, пост удалён), а также паблик «Военная хроника» (103 000) во «ВКонтакте». Однако на большинстве других ресурсов приведена лишь одна из двух записей — так было в Telegram-каналах «Россия сейчас» (249 000 просмотров), «Оперативные сводки» (183 000), «Милитарист» (165 000), Zergulio (140 000), Yo'l-yo'lakay (114 000, пост на узбекском языке), «Осташко! Важное» (113 000), «Такер Карлсон на русском» (87 000), «Пономарь» (57 000), TarikNezalejko️️ (54 000) и «Свежести» (62 000). Кроме того, об этих роликах рассказали газеты «Аргументы и факты» и «Бизнес Online».
Утром 19 февраля официальный представитель Вооружённых сил Йемена сообщил, что в ходе операции в Аденском заливе йеменские Военно-морские силы поразили британский корабль Rubymar. По словам спикера, судно получило катастрофические повреждения и полностью остановилось. «В результате серьёзного ущерба, нанесённого кораблю, теперь он может затонуть в Аденском заливе. В ходе операции мы позаботились о том, чтобы экипаж благополучно покинул судно», — добавил представитель.
Вечером того же дня в своей сводке Центральное командование Вооружённых сил США подтвердило, что за день до этого хуситы подбили британский грузовой корабль:
18 февраля между 21:30 и 22:45 [по местному времени] по балкеру MV Rubymar, плавающему под флагом Белиза и принадлежащему Великобритании, были запущены две противокорабельные баллистические ракеты с территории Йемена, контролируемой поддерживаемыми Ираном хуситами. Одна из ракет попала по борту, нанеся повреждения. Судно подало сигнал бедствия, и военный корабль коалиции вместе с другим торговым судном отреагировал на вызов, чтобы помочь экипажу Rubymar. Команда была доставлена в близлежащий порт на торговом корабле.
Спустя 10 минут в X–аккаунте официального представителя ВС Йемена вышел новый отчёт, согласно которому за прошедшие сутки ВМС страны провели четыре операции. «Первая была направлена против британского корабля, в результате чего он, слава Аллаху, был полностью потоплен», — говорилось в сводке. Однако британские государственные ведомства затопление не подтвердили.
Более того, 21 февраля на BBC опубликовали свежие снимки, согласно которым балкер Rubymar не ушёл под воду, несмотря на повреждения. То, что корабль находился над водой, подтверждали и спутниковые снимки. По данным издания, полученным от оператора судна, на тот момент корабль буксировали в Джибути, но он всё ещё мог затонуть. Также оператор Blue Fleet Group сообщил, что одна ракета хуситов попала в борт судна возле его машинного отделения и оно накренилось, а второй снаряд поразил палубу. Кроме того, 21 февраля журналисты из проекта Les Observateurs телеканала France 24 связались с одним из менеджеров Rubymar, и тот подтвердил, что «корабль устойчив и всё ещё на плаву». 24 февраля Центральное командование ВС США уточнило, что судно стоит на якоре, но медленно набирает воду,\ и что в результате атаки образовалось нефтяное пятно длиной 18 миль (около 29 км).
Однако на обеих вирусных записях показано, как запечатлённый корабль полностью уходит под воду. На самом деле эти ролики старые и не имеют никакого отношения к атаке на Rubymar 18 февраля, да и показаны на них затопления разных судов.
Преднамеренное затопление у берегов Бразилии
Выполнив обратный поиск по скриншоту первого ролика, фактчекеры Les Observateurs нашли статью, датированную июнем 2020 года, в которой описывается затопление грузового корабля Stellar Banner у берегов Бразилии. Двухминутное видео, фрагмент которого завирусился в феврале 2024-го, было опубликовано на YouTube ещё 12 июня 2020 года. На нём показано, как Stellar Banner, плававший под флагом Маршалловых островов и принадлежавший южнокорейской компании Polaris Shipping, был намеренно потоплен после того, как в феврале 2020 года получил повреждения и сел на мель с грузом руды.
Кораблекрушение у берегов Омана
Что касается второго происшествия, то „Проверено“ обнаружило 12-минутное видео со вторым вирусным отрывком под названием „Судно тонет на глазах“, опубликованное на YouTube ещё в 2015 году. В описании говорится, что на кадрах показано затопление турецкого балкера Atlantik Confidence, плававшего под флагом Либерии. Инцидент произошёл в начале апреля 2013 года после того, как 30 марта в машинном отделении судна вспыхнул пожар.
Таким образом, оба видео, распространяемые в соцсетях и СМИ, не иллюстрируют затопление британского балкера Rubymar в Красном море. В действительности на них запечатлены старые инциденты: один произошёл в 2020 году у побережья Бразилии, а другой — в 2013 году у побережья Омана.
Итог: Неправда