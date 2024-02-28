Отпевание Алексея Навального пройдет 1 марта. Политика похоронят на Борисовском кладбище

Похороны политика пройдут на Борисовском кладбище.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но „быстро выяснилось“, что к этой дате „нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу“. Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

После этого соратники Навального нашли „большой нормальный зал“ для прощания с Навальным в Новокосино, но заключение договора „не состоялось“.

„И как и в Салехарде, снова выдвинули условие „тихие семейные похороны с прощанием на Хованском кладбище“. Один в один, как шантажировали маму, когда не выдавали тело Алексея. Предложение с Хованским крематорием принес лично Алексей Алексеевич Венедиктов. Ну чтобы вы четко понимали, кто у Кремля и Собянина на посылках. В общем, зала не будет. Сволочи. Дату не дают. Зал не дают. Все равно все простятся с Алексеем“, — рассказал Жданов.

„Чтобы был шанс проститься, лучше приходить заранее. Так и пройдет прощание“, — добавил директор ФБК.

Кира Ярмыш 27 февраля сообщала, что помещение, где пройдет прощание с Навальным, пока найти не удается.

16 февраля УФСИН по ЯНАО сообщила, что Алексей Навальный умер в колонии „Полярный волк“. Тело политика отдали его матери лишь спустя девять дней. Людмила Навальная рассказывала, что от нее требуют похоронить сына тайно и без публичного прощания. Выполнять эти требования она отказалась.

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