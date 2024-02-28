Может ли Россия начать новое наступление на Киев?

Авторы добавляют, что „гомельская“ группировка разделялась на подразделения, которые должны были перерезать пути снабжения Киева с запада и части, в задачу которых входил непосредственный вход в украинскую столицу.

В анализе британского Королевского института исследований обороны и безопасности (RUSI), среди авторов которого есть также экс-командующий элитных десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский, отмечается, что „северная ось была главным направлением, целью которого было окружение и захват Киева“.„Для этого россияне сформировали две группы войск, которыми руководили с командного пункта Восточного военного округа. Одну группу сформировали в Гомельской области Беларуси, она использовала тактический знак „V“ с приказом атаковать Киев вдоль правого (западного) берега реки Днепр. Вторую сформировали в Брянской области России, у нее был тактический знак „О“ с приказом окружить Киев с левого (восточного) берега“, — пишут эксперты RUSI.

Усилить продвижение к Киеву должен был десант в Гостомель, высаженный уже в первый день полномасштабного вторжения и, вероятно, аналогичный десант в аэропорт в Василькове, чего россиянам сделать не удалось.

Но основными российскими силами была группировка, которая зашла из Беларуси через Чернобыльскую зону, а также группа, которая наступала с другой стороны Днепра: от Чернигова к Броварам, пригороду Киева.

Так может ли российская армия снова попытаться захватить Киев и какие факторы могут говорить о подготовке к этому?

Снова достичь оперативной внезапности, как в феврале 2022 года, когда российские десантно-штурмовые колонны за несколько дней дошли до пригородов Киева, армии России уже не удастся. Но при этом, говорят эксперты, готовиться нужно ко всему.

Более того, начало формирования таких группировок в Беларуси или Брянской и Курской областях РФ будет сразу заметно для разведки.

В своем интервью заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился мыслями о том, где нужно «остановиться» России. «Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта, — говорил бывший президент и премьер-министр России (цитата по агентству ТАСС). — Хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки».

О желании «захватить Киев» периодически говорят как российские «военкоры», так и политики разного уровня.

„Неудачные попытки наступления на Киев, в которых систематически уничтожали войска противника на всех направлениях, продолжались до 19 марта, когда подразделения Вооруженных сил РФ перешли к обороне и начали окапываться. Впоследствии, в результате контрнаступления ВСУ, остатки российских подразделений до начала апреля покинули территорию Киевщины“, — сказано в аналитической справке Генштаба ВСУ, которую получила Украинская служба Би-би-си.

Однако все планы россиян по наступлению на Киев сорвали ВСУ – действия маневренных пехотных подразделений, эффективная работа разведки и артиллерии, а также то, что украинская противовоздушная оборона смогла устоять и возобновить скоординированную работу после первых дней большого вторжения.

Расчет на „десять дней“ выглядит не таким уж фантастическим, если учесть, что на юге Украины российской армии удалось фактически за неделю захватить сухопутный коридор в Крым и окружить Мариуполь .

А полная аннексия Украины должна была завершиться до августа 2022 года.

Авторы доклада RUSI со ссылкой на „“матрицу синхронизации“ 1-й танковой армии, захваченную около Киева в марте 2022 года“, утверждают, что россияне рассчитывали выполнить все свои основные боевые задачи в течение 10 дней вторжения, после чего оставалась зачистка отдельных остатков ВСУ и „националистических подразделений“.

Такую неопределенность в цифрах можно объяснить тем, что российские БТГ насчитывали разную численность бойцов (от 400 до 800) и были укомплектованы разной техникой и вооружением.

Но реальной подготовки россиян к «походу на Киев» сейчас не видно, говорят военные.

В январе теперь уже бывший командующий оперативно-стратегической группировки ВСУ «Север» Сергей Наев писал, что на участке его ответственности (а это, в частности, и Киевская область), «накопления сил врага не замечается».

При этом, по его информации, около севера Украины россияне держат группировку в размере около 20 тыс. военных. Еще до 2 тыс. бойцов около украинской границы сосредоточила Беларусь.

С того времени никаких официальных новостей об увеличении численности российских войск на условном «киевском» направлении не поступало.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на недавнем форуме «Украина. Год 2024» также отрицал существование планов повторной попытки продвижения российской армии с севера: «Уже два года пугают: сейчас придут оттуда, оттуда… Я уже устал всем отвечать. Это не так».

Однако все военные эксперты, опрошенные Украинской службой Би-би-си, допускают, что новое наступление на Киев все же возможно.

«К этому надо быть готовым, потому что это война. В любой момент они могут начать какие-то движения», — говорит Роман Погорелый, сооснователь и аналитик группы DeepState.

«Могут из Черниговской области наступать. Могут через Сумы на Прилуки. Могут с Востока. Могут с Юга вдоль Днепра. Но из Беларуси — наиболее короткий путь», — отмечает координатор другой мониторинговой группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

При этом он добавляет, что сейчас нет признаков того, что россияне готовы «проводить глубокие операции в сторону Киева».

А глава правления фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в эфире подкаста «Фронтова поплава» рассказал, что угроза повторного наступления на Киев в последние месяцы все же выросла.