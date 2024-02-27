„Если Россия осмелится бросить вызов, Калининград будет „нейтрализован“ первым“. Посол Литвы — о вступлении Швеции в НАТО

„После того как Швеция была интегрирована в альянс, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет „нейтрализован“ первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью“, — написал Линас Линкявичюс в соцсети Х.

Что именно посол имел в виду под словом „нейтрализован“, он не пояснил.

Балтийское море омывает территорию девяти государств, но большей частью Швецию.

„Калининград надежно защищен и не боится угроз НАТО, поскольку в регионе базируется Балтийский флот РФ“, заявил в ответ на слова Линаса Линкявичюса пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков. «Если говорить про внутреннее море НАТО, то это вызывает по меньшей мере смех, потому что, напомню, у Российской Федерации как минимум три портовых города есть на Балтийском море: порт Калининград, порт Балтийск — один регион; есть порт в Питере и порт в Ленобласти в виде Усть-Луга. Хочется напомнить, что Балтийское море является родным морем для Балтийского флота», — сказал он в эфире телеканала РБК.

Кремль среди прочего называл полномасштабное российское вторжение в Украину ответом на расширение НАТО и желание Киева вступить в альянс. Накануне войны в декабре 2021 года Россия выдвигала ультиматум США и НАТО о гарантиях безопасности, требуя не размещать силы альянса в странах, ставших участниками блока после 1997 года.

Вскоре после начала российско-украинской войны Швеция и Финляндия, придерживавшиеся политики нейтралитета, подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала членом альянса в апреле 2023 года. 26 февраля 2024 года последняя страна НАТО — Венгрия — одобрила заявку Швеции на вступление в блок.