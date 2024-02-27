ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (734-й день) | Воздушные силы Украины утверждают, что сбили второй Су-34 за сутки

„Если говорить про внутреннее море НАТО, то это вызывает по меньшей мере смех, потому что, напомню, у Российской Федерации как минимум три портовых города есть на Балтийском море: порт Калининград, порт Балтийск — один регион; есть порт в Питере и порт в Ленобласти в виде Усть-Луга. Хочется напомнить, что Балтийское море является родным морем для Балтийского флота“, — сказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в эфире телеканала РБК.

„Калининград надежно защищен и не боится угроз“. Пресс-секретарь калининградского губернатора ответил на заявление посла Литвы в Швеции о „нейтрализации“ города

Также президент Украины и принц Саудовской Аравии обсудили подготовку глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров и конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере.

Зеленский обсудил с с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль Саудом“формулу мира“ и подготовку к саммиту лидеров

27 февраля на „Медузе“ вышло расследование международного журналистского проекта Kremlin Leaks, в котором, в частности, рассказывается, что представители РКК работают в зоне военных конфликтов, не имея на это соответствующего мандата, и получают финансирование из бюджета России на осуществление деятельности на „новых территориях“. По данным авторов расследования, на оккупированных территориях Украины сотрудники РКК собирают деньги для российских военных и их семей, а также издеваются над украинскими беженцами и пленными.

„Их задача — оправдывать безусловное насилие“. Подоляк — о работе Российского Красного Креста на оккупированных территориях („Медуза“ выпустила об этом расследование)

Также в перечень внесен политик Геннадий Гудков. Он, как отмечает телеграм-канал, отслеживающий обновления, добавлен со звездочкой — это означает, что против него возбуждено дело по «террористической» статье.

«Айдар» был создан в 2014 году по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» как добровольческий батальон территориальной обороны и принимал участие в боях на юго-востоке Украины против пророссийских сепаратистов. В декабре 2023 года ФСБ России внесла батальон «Айдар» в список террористических организаций.

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинский батальон «Айдар» , следует из обновлений на сайте.

Минобороны ни на первое заявление, ни на второе пока не отреагировало. Провоенный российский телеграм-канал Fighterbomber утверждение украинских военных о сбитии Су-34 сегодня днем отрицал.

Это уже второе сообщение за сегодняшний день об уничтожении российского Су-34.

О том, что около 2 часов дня украинские военные сбили еще один Су-34, сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Чуть позднее он опубликовал фото, на котором, как утверждается, „горящая российская сушка“. Олещук добавил, что публикует фото, чтобы „никто не сомневался“.

По словам самой певицы, которая удалила видео и обратилась к украинцам, худи ей подарили российские фанаты еще в 2020 году, а получила она его только сейчас. Менеджеры певицы заявили, что она „никогда не поддерживала агрессора“.

В литовском Каунасе отменили концерт американской певицы LP, обратил внимание телеграм-канал „Волна“. На сайте площадки в сообщении об отмене концерта говорится, что это связано с опубликованными артисткой фото и видео, „где она появляется в свитере с российской символикой и радуется подаренной ей российскими фанатами открытке, датированной 24 февраля“.

Еще одной темой для переговоров в Саудовской Аравии Зеленский назвал „возвращение пленных и депортированных лиц“.

„Формула мира“ состоит из 10 пунктов и в числе прочего включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций. Украина рассчитывает на проведение в будущем масштабного международного саммита, где мировые лидеры утвердят эти общие принципы урегулирования войны.

Тема номер для переговоров — „Формула мира“, написал президент Украины. По его словам, „в прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации“: „Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии“.

По словам Зеленского, он прибыл в Эр-Рияд, чтобы „продолжить регулярный диалог“ с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

По его словам, следственная группа приехала к фермерскому хозяйству, чтобы зафиксировать последствия обстрела, после чего российские войска начали обстреливать полицейских из артиллерии.

Два украинских полицейских погибли и четверо получили ранения в результате российского обстрела в Сумской области , сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

„Наши войска совершили отход от небольших сил Северное и Степное. У них на двоих до войны было до 100 жителей“, — сказал он (цитата по „Суспильне“). При этом, по его словам, украинские военные „стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичей“.

Об этом, как пишет украинская общественная телекомпания „Суспильне“, сообщил в эфире телемарафона новостей представитель оперативной группировки „Таврия“ ВСУ Дмитрий Лиховой.

Украинские военные заявили, что отошли от двух сел на авдеевском направлении

В понедельник на брифинге для местных СМИ министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик сказал, что в контейнерах, которые Северная Корея отправила в Россию, может находиться более 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 000 снарядов калибра 122 мм..

Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на своего министра обороны, передает агентство Reuters.

Накануне об этом сообщили власти самопровозглашенной ДНР. Советник главы аннексированной ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин утверждал, что танк уничтожили в районе Авдеевки.

Минобороны РФ сообщило на брифинге, что на войне уничтожен первый американский танк Abrams

Войска РФ поразили склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живую силу и военную технику в 112 районах.

Украинская армия потеряла под Авдеевкой два танка, в том числе один Abrams.

Российская армия взяла под свой контроль населенный пункт Северное под Авдеевкой и заняла более выгодные рубежи и позиции,

На встрече в Париже президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в Украину отправятся сухопутные войска европейских стран.

По словам президента Финляндии, возможные военные и невоенные средства обсуждались накануне на встрече союзников Украины в Париже. „По общему мнению, военного присутствия не будет. Такова была и позиция Финляндии“, — сказал Ниинистё.

В Кремле обратили внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке в Украину западных сухопутных войск, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль о возможной отправке западных военных в Украину: Это приведет к неизбежности прямого столкновения России и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц также исключил возможность того, что европейские страны и члены альянса НАТО направят сухопутные войска в Украину.

Столтенберг заявил, что „союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине“: „Мы делаем это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но планов по размещению военных НАТО на территории Украины нет“.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил агентству Associated Press, что альянс не планирует отправлять своих военных в Украину. О том, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже.

„Минус еще один Су-34 на восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда!“ — написал Олещук в соцсетях. Генерал не привел никаких подробностей случившегося.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Независимых подтверждений этой информации нет.

Как пишет Reuters, по словам министра обороны Южной Кореи, взамен полученных снарядов Москва предоставила Пхеньяну около 9000 контейнеров „в основном с продовольствием“, а также продолжает оказывать техническую помощь с запусками спутников — Син Вон Сик сказал, что Северная Корея может запустить еще один спутник уже в следующем месяце.

Сеул и Вашингтон обвинили Пхеньян и Москву в торговле оружие м и осудили КНДР за поставку оружия России для использования в войне в Украине. Россия и КНДР отрицали это, хотя и обещали укреплять военное сотрудничество.

Накануне по аналогичному обвинению тот же Хорошевский суд Москвы заочно арестовал мультипликатора Павла Мунтяна (также в реестре „иноагентов“).

Гудков уехал из России еще летом 2021 года, когда стал подозреваемым по делу о неуплаченной аренде помещения.

Поводом для уголовного дела послужили высказывания в ролике „К чему привела война Путина в Украине?“, опубликованном в YouTube-канале Гудкова в апреле 2022 года. Как утверждает Следственный комитет России, в нем якобы содержатся ложные сведения о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Ирпене и Бородянке.

О возбуждении уголовного дела о „военных фейках“ в отношении Гудкова стало известно в конце октября прошлого года. Максимальное наказание, которое может грозить Гудкову по предъявленному обвинению, — 10 лет лишения свободы.

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал на два месяца политика, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (в реестре „иноагентов“), обвиняемого в распространении „фейков“ об армии по мотивам политической ненависти (п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о новых шагах по поддержке Украины и заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.

„Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет – действительно консенсуса нет. Целый ряд стран – участниц этого мероприятия, которое было в Париже, они сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальные опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечение уже на поле боя. Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет“, – заявил Дмитрий Песков (цитата по изданию РБК).

В случае, если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО, сказал официальный представитель Кремля (цитата по агентству „РИА Новости“).

Суд в Грозном приговорил к трем с половиной годам колонии Никиту Журавеля, который, по версии обвинения, сжег Коран по заданию украинских спецслужб

О вынесенном приговоре сообщает ТАСС. Гособвинитель просил приговорить Журавеля к трем с половиной годам колонии.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном.

В середине августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров. Позже Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию. Он также опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля.

Российские правоохранительные органы никак не отреагировали на избиение Журавеля. Кадыров-младший после этого получил множество наград.

В Киеве утверждают, что сотрудники Российского Красного Креста ездят на оккупированные территории — и издеваются над пленными

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — это крупнейшее в мире гуманитарное объединение, призванное помогать людям, в том числе во время войн. В него входят Международный Комитет Красного Креста и национальные общества в 192 странах мира. Одно из них — Российский Красный Крест.

В 2023 году Российский Красный Крест получил от Международного комитета Красного Кресла пять миллионов швейцарских франков (больше полумиллиарда рублей). При этом РКК также получает деньги из российского бюджета и практически открыто поддерживает агрессию против Украины. По данным „Медузы“, „Верстки“ и украинской стороны, представители РКК ездят на оккупированные территории и собирают деньги для российских военных и их семей — а украинских беженцев могут принимать в одном помещении с „участниками СВО“ или дарить им кружки с буквой Z.

Во время ночного обстрела Украины один из российских дронов-камикадзе пролетел над Молдовой, сообщили Силы обороны юга Украины.

По данным украинских военных, беспилотник пересек украинско-молдавскую границу в Одесской области, пролетел над территорией Молдовы несколько десятков километров и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии его уничтожили украинские силы ПВО.

В Силах обороны юга Украины добавили, что военные сбили две управляемых авиационных ракеты Х-59 в Днепропетровской области, а четыре дрона сбили в Кировоградской области.

По материалам „Медузы“ и Би-би-си .