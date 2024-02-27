Европарламент поддержал создание Украинского фонда. На что пойдут деньги ЕС?

Европарламент окончательно поддержал выделение Украине долгосрочной финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Голосование за резолюцию, в которой парламент ЕС внес свои поправки относительно регламента создания Украинского фонда в рамках бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы, состоялось на пленарном заседании во вторник, 27 февраля, в Страсбурге.

Документ поддержали 536 евродепутатов, 40 - проголосовали против, еще 39 - воздержались. Таким образом, как заявил во время предшествовавших голосованию дебатов соавтор доклада немецкий евродепутат от "Европейской народной партии" Михаэль Галер (Michael Gahler), ЕС сможет предоставить Украине первый транш уже в начале марта.

У Евросоюза нет сомнений в том, нужно ли помогать Украине

Галер подчеркнул, что создание Украинского фонда является свидетельством того, что ЕС выполняет свои обещания, данные Киеву. В то же время он отметил, что выделение помощи происходит "на два месяца позже из-за вето Венгрии", которая во время саммита ЕС 13 декабря 2023 года заблокировала решение о выделении 50 миллиардов евро Украине.

Цель Украинского фонда - предоставить бюджетную поддержку Украине, "чтобы государство продолжало работать и выполнять свои функции", сказал Галер. Деньги ЕС пойдут также на восстановление страны и на помощь украинским властям в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Докладчик отметил, что среди поправок в регламент создания Украинского фонда, внесенных Европарламентом, есть пункт об усилении роли Верховной рады и гражданского общества в контроле за тем, как будут использоваться эти деньги. Предусмотрено также участие местных и региональных властей в принятии решений о проектах по восстановлению и реконструкции. В то же время Михаэль Галер подчеркнул, что использование денег из Украинского фонда должно происходить "прозрачно", потому что в ЕС помнят о "плохих коррумпированных ребятах из прошлого".