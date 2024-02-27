„Таких планов нет“. Как западные лидеры и эксперты оценили заявления Макрона об отправке войск в Украину

Что сказал Макрон

„Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя, — заявил президент Франции по итогам встречи европейских лидеров в Париже (цитата по агентству AFP). — Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе“.

Позднее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне уточнил, что западные страны могут отправить войска в Украину без „перехода порога войны“.

По его словам, они могут заниматься обезвреживанием мин, принимать участие в производстве оружия или работать в области кибербезопасности.

Источники газеты Le Monde в правительстве сообщают, что власти страны говорят об отправке войск в Украину не в контексте их непосредственного участия в боевых действиях против России, а для таких задач, как помощь раненым, или разведка.

„Как и всегда, есть максимальный вариант, минимальный вариант и нулевой. Мы все это планируем, но никакие решения не приняты. Пока это все изучение вариантов Задача — послать России сильный стратегический сигнал и сказать ей: „не делайте глупостей““, — цитирует издание своего источника.

Как на его слова реагируют лидеры

Канцлер Германии Олаф Шольц:

„Федеративная республика Германии не рассматривает отправку войск на поле боя“.

„Еще раз хочу сказать — у нас было очень хорошее обсуждение. Мы говорили, что наши соглашения, достигнутые с самого начала, касаются и будущего. В частности, о том, что отправки войск не будет, военнослужащих на украинскую территорию страны Европы или члены НАТО отправлять не будут“.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

„Члены НАТО предоставляют Украине беспрецедентную поддержку. Мы делаем это с 2014 года и увеличили усилия после полномасштабного вторжения. Но планов отправки боевых войск НАТО на украинскую территорию нет“.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак: