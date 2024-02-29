DELFI В УКРАИНЕ | Новый Закон о мобилизации в Украине вызывает опасения у гражданских, оппозиция называет его обманом

В частности, новый закон предусматривает арест банковских счетов уклонистов. По словам депутата, как только в Украине зашла речь о принятии нового законопроекта о мобилизации, украинцы массово принялись забирать свои гривневые депозиты. В частности, о заметном оттоке сбережений с банковских счетов в январе сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Гончаренко говорит, что для него ключевое в этом законопроекте - определение сроков службы, с которыми он не согласен. „Для меня этот закон - обман. В нем сказано, что срок службы составляет 36 месяцев, а далее - по отдельному решению ставки. А это является обманом, потому что в ставке ничего об этом не сказано - ни о сроках, ни о порядках, ничего. Это может быть завтра, а может быть никогда“, - рассказывает Гончаренко.

Новый закон среди прочего подразумевает, что теперь мобилизовать могут с 25 лет. Ранее по закону Украины мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Мужчин в возрасте от 18 до 24 лет мобилизовать не могут, если они раньше не воевали. Однако они могут пойти служить по контракту.

Оппозиционный депутат Рады, член фракции „Европейская Солидарность“ Алексей Гончаренко в первом чтении голосовал против принятия законопроекта. „Это чувствительный и болезненный закон. В нем каждая норма - про жизни и смерти людей. Понятно, что людей, которые не хотят идти воевать, закон никак не радует. Это тяжелый закон“, - признает он.

7 февраля Верховная Рада Украины в срочном порядке приняла в первом чтении скандальный законопроект об усилении мобилизации. Однако Рада так и не может окончательно утвердить закон. В него внесли уже более 1,3 тыс. поправок.

По его словам, основная часть добровольцев, которая шла воевать в начале полномасштабного вторжения, жива. „Часть из них потеряла здоровье и уволилась, такие тоже есть, но основная часть из них жива. Но она, конечно, устала“, - говорит он, добавляя, что такие люди готовы воевать, сколько понадобится. „Честь, респект и уважение“, - выражает им благодарность Гончаренко. Он напоминает, что среди воюющих есть и те, кто не уклонялись от мобилизации.

„Давайте не будем сгущать краски. Мы не знаем официальных данных о погибших, официальных данных не приводится. У нас служит с оружием в руках под миллион человек. И сказать, что значительная часть их погибла - это не правда. Погибла незначительная часть. Конечно, погибших тысячи, это болезненно и очень ужасно. Но говорить о том, что все, кто хотел воевать погибли, это неправда“, - отмечает Гончаренко.

Среди молодёжи есть мужчины, которые признаются, что не хотят воевать. В интервью Delfi Андрей (имя изменено) сказал, что ситуация уже ничем не отличается от России, где мужчинам вручают повестки на улицах: „Да, я боюсь говорить об этом в открытую. Все, кто хотели воевать, находятся на фронте или погибли. Ну, чем мы отличаемся от той же России?“

Гончаренко подтверждает, что в Украине есть люди, которые избегают мобилизации и сбегают из страны, переправляясь через реки. „Я никоим образом не собираюсь защищать уклонистов, они точно не мои герои. Но я не хочу, чтобы в рамках борьбы с ними мы разрушили до основания страну. У нас сегодня есть все инструменты для борьбы с уклонистами: штрафы и наказание вплоть до тюремного заключения. Какие еще нужны механизмы?“ - задается он вопросом.

„Украинцы сняли со счетов рекордную сумму денег, украинцы уходят из банковской системы в кэш“, - говорит Гончаренко. Он уверен, что с введением нового закона будет перегружена и обвалена судебная система. „Очевидно, что в нем много норм, которые просто не выдерживают критики, поэтому этот закон и называют скандальным. Но я бы его назвал тяжелым“.

Военный про усталость и молодых

При этом Гончаренко признает, что люди устали и хотят домой. „Никто из них не думал, когда шли добровольцами, что все затянется настолько долго. Я первый, кто начал говорить о том, что таких людей надо заменить. Сейчас в правительственном законопроекте есть норма про три года службы, но она нивелируется нормой, что необходимо ждать решения об этом. Это фактически будет обманом. Нельзя обманывать людей, которые защищают страну. С ними надо разговаривать так, как есть. Ну, если три года, тогда три года, и точка“, - убежден Гончаренко. На данный момент в Украине нет никаких оговоренных и принятых законом сроков, сколько военнообязанный должен служить.

„Сейчас никаких рамок нет. Если человека призвали, то он должен служить до окончания войны. Нужно работать над социальными, моральными и психологическими вопросами, чтобы попытаться удержать как можно больше из них. Эти люди с боевым опытом, они золотой фонд украинской армии. Это нужно делать не в принудительном порядке, а находить соответствующую мотивацию“, - говорит Гончаренко, который предлагает законодательно установить срок службы 18 месяцев плюс три месяца на исполнение рапорта. По его мнению, с части людей это сняло бы страхи и они пошли бы в армию.

Также Гончаренко уверен, что необходимо снять запрет на выезд для мужчин. Он напоминает, что часть людей пересекают границу незаконно. „Те, кто хотят - выезжают. Либо через коррупционные способы, оформляя липовые документы, либо вообще нелегально пересекают границу. Все это создает коррупцию вокруг границы“.

Военнослужащий ВСУ Евгений с позывным Санитар из отдельного пулемётного взвода Первого стрелкового батальона 56-й бригады говорит, что для ВСУ сейчас одна из главных проблем, что новые люди не идут воевать.