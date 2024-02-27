„На новичков плевали“. Дедовщина в канадском хоккее

Помню, как вначале не мог понять, в чём дело. Помню, как думал: „Если это часть процесса, заткнись и выжидай момент“. Ещё я думал: „Почему мои товарищи по команде унижают самых молодых? Почему они думают, что эт о сплотит команду? Что мы такого сделали? Если лошадь слишком долго хлестать, она сломается. Это и случилось в мой первый год в OHL . Нас было 12 новичков. Большинство держалось до второй половины сезона, когда мы должны были играть с „Лондоном“ на выезде. Ехать туда из Сарнии всего 45 минут, это короткая поездка, если сидишь на своём месте в автобусе. Если тебя голым затолкнули в автобусный туалет вместе с 6-7 другими новичками, и взрослые ребята плюются в тебя жевательным табаком через вентиляционное окошко, 45 минут покажутся вечностью. Двоих из нас это достало. Выйдя из туалета, мы набросились на них. Стоит ли говорить, что мы больше никогда не попадали в эту „горячую коробку“. Наши тренеры практически смотрели на всё это сквозь пальцы и даже поощряли подобное поведение. Наш генеральный менеджер нанимал тренеров, так что я не знал, кому можно доверять“.

Тяжело уезжать из дома, где ты всех знаешь. Странно жить с незнакомцами. Непросто идти в новую школу. Ежедневные тренировки, занятия в зале, долгие переезды на матчи – это изнурительно. Играть против 21-летни х р ебят, когда тебе 17 — это вселяет страх. А когда партнёры по команде каждый день бьют тебя спиленной вратарской клюшкой, это наносит тяжёлый физический и психический урон на подростка.

„В сезоне-2002/03 мне исполнялось 18, это был год драфта. Я уехал из дома, от семьи и друзей, чтобы играть за „Сарнию“ в OHL . Каждый день я терпел надругательства со стороны более опытных игроков. Вот моя ист ори я.

„Одно из ярких воспоминаний – моего партнёра по команде привязали к столу били его же ремнём. Он кричал. Меня тошнит и бросает в пот, когда я говорю об этом. Меня трясёт“. Даниэль Карсилло – бывший тафгай и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Но когда он говорит о юниорской команде, то едва сдерживает слёзы. Дедовщина в хоккее – большая проблема в Северной Америке, даже сейчас. Даже в НХЛ кто-то может упиваться своей властью над игроками, пишет Чемпионат.

На новичков плевали

Откровения Карсилло породили снежный ком. Другие ребята из „Сарнии“ тоже стали рассказывать о дедовщине. Чарльз Амодео – новичок „Сарнии“ в сезоне-2003/04, вспоминает, что если бы кто-то заикнулся об издевательствах, его бы тут же вышвырнули из команды: „Трудно к этому привыкнуть, когда тебе 16-18 лет. Это тебя меняет. Опытные ребята упивались своей властью, а я не мог ничего сказать, потому что иначе меня бы отправили домой первым же автобусом“. Амодео выдержал в „Сарнии“ два года, после чего бросил хоккей и поступил в университет. Своих детей он ни за что не отдаст в хоккей.

Бывший вратарь Райан Манс, который вместе с Карсилло переживал ужасы дедовщины в „Сарнии“, рассказывает: „Эти ребята должны были быть нашими друзьями… Эмоционально и морально это тяжело. И ты должен молчать, потому что это хоккейное общество. Я встречался с девушкой другой национальности, и некоторые ребята вели себя, как Ку-клукс-клановцы. На глазах у мальчика-еврея они вскидывали руки в нацистском приветствии, пока он не расплакался“.

Дэйв Пшеничны вспоминает, что на новичков плевали. Перед тренировкой их уличную одежду замачивали, а затем клали в морозилку. После занятия она была твёрдой, как камень. Молодых ребят заставляли голыми садиться в круглые корзины для белья, наполненные грязной формой. Их катали по арене, называя эту „забаву“ „Рокета новичка“. Один мальчик выпал из корзины и получил травму, ему пришлось накладывать швы.

„Однажды у меня была травма паха, и я хотел пропустить тренировку по желанию. Взрослые ребята сказали, что мне всё равно надо идти на тренировку. Но вместо того, чтобы делать упражнения, меня заставили раздеться и отжиматься на льду. Это было унизительно, но я тогда считал, что это норма. Я думал: „Вот так и попадаешь в НХЛ, все остальные тоже через это проходили“. Пшеничны в НХЛ так и не попал.