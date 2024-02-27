„На новичков плевали“. Дедовщина в канадском хоккее
Во многих спортивных командах молодые игроки проходят через унижение. Бывшие хоккеисты рассказали, какие именно пытки им устраивали.
„Одно из ярких воспоминаний – моего партнёра по команде привязали к столу били его же ремнём. Он кричал. Меня тошнит и бросает в пот, когда я говорю об этом. Меня трясёт“. Даниэль Карсилло – бывший тафгай и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Но когда он говорит о юниорской команде, то едва сдерживает слёзы. Дедовщина в хоккее – большая проблема в Северной Америке, даже сейчас. Даже в НХЛ кто-то может упиваться своей властью над игроками, пишет Чемпионат.
„Нас всемером затолкнули голыми в автобусный туалет и плевались в нас через окошко“
„В сезоне-2002/03 мне исполнялось 18, это был год драфта. Я уехал из дома, от семьи и друзей, чтобы играть за „Сарнию“ в OHL. Каждый день я терпел надругательства со стороны более опытных игроков. Вот моя история.
Тяжело уезжать из дома, где ты всех знаешь. Странно жить с незнакомцами. Непросто идти в новую школу. Ежедневные тренировки, занятия в зале, долгие переезды на матчи – это изнурительно. Играть против 21-летних ребят, когда тебе 17 — это вселяет страх. А когда партнёры по команде каждый день бьют тебя спиленной вратарской клюшкой, это наносит тяжёлый физический и психический урон на подростка.
Помню, как вначале не мог понять, в чём дело. Помню, как думал: „Если это часть процесса, заткнись и выжидай момент“. Ещё я думал: „Почему мои товарищи по команде унижают самых молодых? Почему они думают, что это сплотит команду? Что мы такого сделали? Если лошадь слишком долго хлестать, она сломается. Это и случилось в мой первый год в OHL. Нас было 12 новичков. Большинство держалось до второй половины сезона, когда мы должны были играть с „Лондоном“ на выезде. Ехать туда из Сарнии всего 45 минут, это короткая поездка, если сидишь на своём месте в автобусе. Если тебя голым затолкнули в автобусный туалет вместе с 6-7 другими новичками, и взрослые ребята плюются в тебя жевательным табаком через вентиляционное окошко, 45 минут покажутся вечностью. Двоих из нас это достало. Выйдя из туалета, мы набросились на них. Стоит ли говорить, что мы больше никогда не попадали в эту „горячую коробку“. Наши тренеры практически смотрели на всё это сквозь пальцы и даже поощряли подобное поведение. Наш генеральный менеджер нанимал тренеров, так что я не знал, кому можно доверять“.
На новичков плевали
Откровения Карсилло породили снежный ком. Другие ребята из „Сарнии“ тоже стали рассказывать о дедовщине. Чарльз Амодео – новичок „Сарнии“ в сезоне-2003/04, вспоминает, что если бы кто-то заикнулся об издевательствах, его бы тут же вышвырнули из команды: „Трудно к этому привыкнуть, когда тебе 16-18 лет. Это тебя меняет. Опытные ребята упивались своей властью, а я не мог ничего сказать, потому что иначе меня бы отправили домой первым же автобусом“. Амодео выдержал в „Сарнии“ два года, после чего бросил хоккей и поступил в университет. Своих детей он ни за что не отдаст в хоккей.
Бывший вратарь Райан Манс, который вместе с Карсилло переживал ужасы дедовщины в „Сарнии“, рассказывает: „Эти ребята должны были быть нашими друзьями… Эмоционально и морально это тяжело. И ты должен молчать, потому что это хоккейное общество. Я встречался с девушкой другой национальности, и некоторые ребята вели себя, как Ку-клукс-клановцы. На глазах у мальчика-еврея они вскидывали руки в нацистском приветствии, пока он не расплакался“.
Дэйв Пшеничны вспоминает, что на новичков плевали. Перед тренировкой их уличную одежду замачивали, а затем клали в морозилку. После занятия она была твёрдой, как камень. Молодых ребят заставляли голыми садиться в круглые корзины для белья, наполненные грязной формой. Их катали по арене, называя эту „забаву“ „Рокета новичка“. Один мальчик выпал из корзины и получил травму, ему пришлось накладывать швы.
„Однажды у меня была травма паха, и я хотел пропустить тренировку по желанию. Взрослые ребята сказали, что мне всё равно надо идти на тренировку. Но вместо того, чтобы делать упражнения, меня заставили раздеться и отжиматься на льду. Это было унизительно, но я тогда считал, что это норма. Я думал: „Вот так и попадаешь в НХЛ, все остальные тоже через это проходили“. Пшеничны в НХЛ так и не попал.
Карсилло говорит, что руководству и тренерам всё было известно, иногда они даже принимали участие в этом насилии. Он и другие новички ещё в сезоне-2002/03 обращались напрямую к руководству CHL, и рассказали об ужасах, которые им приходится терпеть. Президент лиги Дэвид Бранч ездил в „Сарнию“ и проводил расследование, но руководство и тренерский штаб заверяли его, что никаких серьёзных инцидентов не происходило. Хотя они же сообщили о „Рокете новичка“, но Бранч тогда не придал этому значения: „Они рассказали об одном случае, и хоть он и был опасным, но, на мой взгляд, не требовал дисциплинарных наказаний. Случай, когда новичков сажали в корзины для белья и катали по фойе арены, и корзины бились об стены“. Тренер Джефф Перри, который в то время работал с „Сарнией“, сейчас оправдывается, что был не в курсе этих вещей. Некоторые ребята из тех, что мучили Карсилло, сейчас звонят ему и извиняются.
Бранч говорит, что в 2005 году CHL пересмотрела отношение к дедовщине, в правилах прописали серьёзные штрафы и дисквалификации за подобные случаи. „Мы подвели Дэна и других ребят, которые это пережили. Это шок, не знаю, как ещё сказать. Наша лига является первой в мире для подготовки игроков к НХЛ. В последние 10-15 лет мы уделяли большое внимание тому, чтобы поддерживать игроков. Мы добились внушительного прогресса и гордимся этим“, — сказал Бранч.
Молодые ребята, которые сейчас играют в НХЛ, признают, что CHL изменилась. «Тяжело слышать такие вещи, но, на мой взгляд, это уже ушло из юниорского хоккея, когда я играл в CHL. Я много слышал об этом, ребята рассказывали, через что им пришлось проходить. Но слава Богу, сам я с этим уже не столкнулся», — говорит нападающий «Ванкувера» Бо Хорват, который играл за «Лондон» с 2011 по 2014 год.
«Подождите, я ещё об НХЛ не рассказывал»
Возможно, времена изменились, но CHL никогда бы не стала извиняться и открыто признавать проблему, если бы Карсилло и другие игроки не рассказали об этих ужасах. «Посмотрите на составы «Сарнии» в те годы, и вы увидите, что многие стали наркоманами, у многих проблемы с отношениями. Тот год должен был быть лучшим в моей жизни, кульминацией моей мечты, а вместо этого мы подвергались ежедневным издевательствам, и полагали, что это нормально. Старшие ребята говорили, что в следующем году я сам смогу издеваться над новичками. Когда меня били в голову, я думал, что никогда не смогу сделать такое с другим человеком, это слишком больно», — вспоминает Карсилло.
Он и другие ребята на второй год в «Сарнии» отказались глумиться над новичками. Карсилло пробился в НХЛ и уже там вымещал свою злость в драках. А скольким ребятам эти издевательства сломали карьеру, скольким сгубили жизнь? Не сосчитать.
Не только в CHL творились ужасы. Открылась жуткая история, произошедшая в одной из католических школ «Торонто» — «Сент-Майклз», которая славится своей хоккейной командой. В Интернете появились видео, в котором несколько школьников прижали юного ученика в раздевалке и истязали его. Потом появились другие похожие видео. Шестерым ученикам уже предъявили обвинения.
Новички в «Сарнии» 15 лет назад считали издевательства над собой чем-то нормальным. Подростки из «Сент-Майклз» тоже не видят в этом ничего плохого и запросто выкладывают видео в Интернет. Ученики терпят насилие и издевательства не только в «Сент-Майклз», это лишь последний известный случай, который и побудил Карсилло рассказать свою историю. Кажется, это замкнутый круг, из которого не вырваться.
«Хоккейная культура отвратительна. Я хочу рассказать родителям, чтобы они осознавали риски, когда отдают своих детей в этот спорт. Это касается не только мальчиков, но и девочек. В CHL или НХЛ считается, что ты солдат, который должен жертвовать своим телом на благо команды. Я с этим не согласен. Насилие считается нормой, многое считается нормой, и это я ещё неглубоко копнул. Я ещё не рассказывал, как меня перегружали опиатами в НХЛ. Подождите, я ещё об этом расскажу, будет пара историй о моей игре за «Лос-Анджелес».
Дэррил Саттер однажды запретил нам ужинать после выездного матча. Он сказал бортпроводникам в самолёте убрать всю еду, просто потому, что мы проиграли. И это взрослый человек! В OHL тоже такое бывало, мы как-то проиграли в Миссиссаге, и нас лишили ужина. К тому же у меня и у ещё одного местного парня на игру пришло человек по 50 родных и друзей, и нам не дали с ними пообщаться. Потому что мы проиграли. Хоккей – это не вся жизнь, это не братство и не тесное сообщество, как все говорят. Я люблю хоккей, но ненавижу НХЛ и хоккейную культуру», — признаётся Дэн.
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