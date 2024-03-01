DELFI В УКРАИНЕ | Выживший после тяжелого ранения комбат ВСУ: против нас воюют не только чмобики
Комбат ВСУ Валентин Литвинчук или, как его называют друзья, Валик, в 2022 году во время боевых действий потерял конечности - левую ногу и пальцы на левой руке, а также получил ранение в область легкого. В беседе с корреспондентом Delfi Валик вспоминает тот роковой день, когда попал под обстрел, а также дает оценку военной подготовке россиян. По его словам, не стоит недооценивать российских военных, называя их чмобиками.
Комбат с сожалением признает, что ему воевать пришлось недолго - 30 октября 2022 года во время боевых действий он получил ранение. В тот день вместе с сослуживцами они выехали на позиции в 7 часов утра. Ранение он получил примерно в 15:30.
„Был ранен снарядом от танка, - говорит Литвинчук и улыбается. - Немного укоротило пальцы и немного левую ногу…почти на всю ее длину“.
„И морально, и психологически я был готов, что меня там в конечном итоге сгрызут мыши. А то, что мне оторвало ногу и я в итоге остался живым, - это я принял нормально, насколько это возможно“, - говорит Валик.
Валик отмечает, что у России намного больше мобилизационный ресурс, чем у Украины и об этом нельзя забывать. Под мобилизационным ресурсом Валик подразумевает человеческий ресурс и ВВТ (вооружения и военная техника).