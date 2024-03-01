DELFI В УКРАИНЕ | Выживший после тяжелого ранения комбат ВСУ: против нас воюют не только чмобики

Комбат с сожалением признает, что ему воевать пришлось недолго - 30 октября 2022 года во время боевых действий он получил ранение. В тот день вместе с сослуживцами они выехали на позиции в 7 часов утра. Ранение он получил примерно в 15:30.

„Был ранен снарядом от танка, - говорит Литвинчук и улыбается. - Немного укоротило пальцы и немного левую ногу…почти на всю ее длину“.

„И морально, и психологически я был готов, что меня там в конечном итоге сгрызут мыши. А то, что мне оторвало ногу и я в итоге остался живым, - это я принял нормально, насколько это возможно“, - говорит Валик.

Валик отмечает, что у России намного больше мобилизационный ресурс, чем у Украины и об этом нельзя забывать. Под мобилизационным ресурсом Валик подразумевает человеческий ресурс и ВВТ (вооружения и военная техника).

По словам Валика, у россиян есть, так называемые „мясные подразделения“. Этих солдат бросают в бой группами человек по 10. Их задача - взять позицию. „Таких групп по 10 человек мы можем уничтожить 5-6. Но все равно в итоге несколько человек из этих 50-60 доходят до позиции“, - рассказывает он.