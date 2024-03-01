За рубежом
01.03.2024, 07:49

DELFI В УКРАИНЕ | Выживший после тяжелого ранения комбат ВСУ: против нас воюют не только чмобики

 
Сидя на диване, Валентин Литвинчук протягивает руку к протезу и поворачивает его на 180 градусов так, что подошва кроссовка оказалась сверху. Затем Валик ставит на обувь кружку. В таком положении он позирует для фотографии. „Вообще сложнее стало передвигаться на одной ноге, но какого-то дискомфорта не чувствую“, - отмечает он.
Сидя на диване, Валентин Литвинчук протягивает руку к протезу и поворачивает его на 180 градусов так, что подошва кроссовка оказалась сверху. Затем Валик ставит на обувь кружку. В таком положении он позирует для фотографии. „Вообще сложнее стало передвигаться на одной ноге, но какого-то дискомфорта не чувствую“, - отмечает он.
ФОТО: Julia Žogel | Delfi Meedia

Комбат ВСУ Валентин Литвинчук или, как его называют друзья, Валик, в 2022 году во время боевых действий потерял конечности - левую ногу и пальцы на левой руке, а также получил ранение в область легкого. В беседе с корреспондентом Delfi Валик вспоминает тот роковой день, когда попал под обстрел, а также дает оценку военной подготовке россиян. По его словам, не стоит недооценивать российских военных, называя их чмобиками.

Комбат с сожалением признает, что ему воевать пришлось недолго - 30 октября 2022 года во время боевых действий он получил ранение. В тот день вместе с сослуживцами они выехали на позиции в 7 часов утра. Ранение он получил примерно в 15:30.

„Был ранен снарядом от танка, - говорит Литвинчук и улыбается. - Немного укоротило пальцы и немного левую ногу…почти на всю ее длину“.

„И морально, и психологически я был готов, что меня там в конечном итоге сгрызут мыши. А то, что мне оторвало ногу и я в итоге остался живым, - это я принял нормально, насколько это возможно“, - говорит Валик.

Валик отмечает, что у России намного больше мобилизационный ресурс, чем у Украины и об этом нельзя забывать. Под мобилизационным ресурсом Валик подразумевает человеческий ресурс и ВВТ (вооружения и военная техника).

По словам Валика, у россиян есть, так называемые „мясные подразделения“. Этих солдат бросают в бой группами человек по 10. Их задача - взять позицию. „Таких групп по 10 человек мы можем уничтожить 5-6. Но все равно в итоге несколько человек из этих 50-60 доходят до позиции“, - рассказывает он.

RusDelfi
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