ПОДКАСТ | Кремль: мы ведем информационную войну против своего населения

Из документов стало известно, что Кремль тратит на пропаганду 1.1 миллиард евро в год. Это две трети доходов государственного бюджета Эстонии за 12 месяцев. К тому же российское руководство не стесняется называть пропаганду, интернет-цензуру и создание идеологически правильного контента - информационной войной против своих же граждан.