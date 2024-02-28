ПОДКАСТ | Кремль: мы ведем информационную войну против своего населения(4)
Delfi заполучил секретные документы из „внутреннего блока“ Кремля. В распоряжении журналистов сотни планов и отчетов о работе российской пропаганды. Мы поговорили с соавтором расследования, фактчекером Delfi Мартой Вунш, которая рассказала, как проходила обработка материалов, какие фильмы снимали для пропаганды и как это все помогает Владимиру Путину победить на выборах.
Из документов стало известно, что Кремль тратит на пропаганду 1.1 миллиард евро в год. Это две трети доходов государственного бюджета Эстонии за 12 месяцев. К тому же российское руководство не стесняется называть пропаганду, интернет-цензуру и создание идеологически правильного контента - информационной войной против своих же граждан.
Особое внимание Кремль уделяет так называемым „новым регионам“, то есть оккупированным территориям Украины, в которые, дабы обеспечить правильное мышление местного населения, вкладывают десятки миллионов.
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