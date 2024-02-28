„Не попадитесь в ту же ловушку!“ Нарвитянка заказала двери фирме из „черного списка“(5)
Маргарита заплатила нарвской фирме более 900 евро за демонтаж старых и установку двух новых межкомнатных дверей. Спустя три месяца заказ так и не выполнили до конца, а взыскать компенсацию с фирмы практически невозможно, пишет Gazeta.ee.
Маргарита оформила заказ в офисе с привлекательным названием „Каunis Kodu.Kvaliteetsed arnad ja uksed“ – „Красивый дом. Качественные окна и двери“. Тогда она даже не подозревала, что настоящее название фирмы, которой принадлежит офис – EstEhitusEkspert Grupp OÜ, и на нее подано большое количество жалоб в Комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты прав потребителя и технического надзора. Мало того, решения комиссии по этим жалобам EstEhitusEkspert Grupp OÜ не выполняет, а потому внесена в „черный список“ недобросовестных фирм, с которым каждый желающий может ознакомиться на сайте департамента.
„Доделайте или верните деньги!“
Началось все с того, что Маргарита, решив поменять двери в таллиннской квартире своей дочери, нашла сайт магазина Каunis Kodu. Магазин имел отделения в Таллинне, Нарве и Тарту. Она позвонила по таллиннскому номеру, но ей объяснили, что она может все оформить в офисе в Нарве. „Подкупило то, что двери были недорогие – по 99 евро каждая“, – признается Маргарита. Но в итоге вместе с работами по демонтажу и утилизации старых дверей, а также по установке и отделке новых набежала сумма свыше 900 евро. Ее попросили оплатить сразу и наличными, потому что терминал сломался.
Дальше в таллиннскую квартиру пришел замерщик от фирмы, взял за свою работу 15 евро тоже наличными, но уже без квитанции. Потом приехали мастера. „Я их даже обедом накормила“, – вспоминает Маргарита. Они проработали пять часов и кое-как втиснули двери в проемы, но получилось криво. Мастера объяснили, что замеры были сделаны неправильно, из-за этого вставить двери как положено не получилось.
Маргарита в течение трех месяцев ходила в офис Каunis Kodu и требовала доделать двери или же вернуть деньги. „Звоню их начальнику, он не берет трубку. Тогда я обратилась в Комиссию по потребительским спорам“, – рассказывает Маргарита.
В ответ ей пришло письмо, что нужно оформить жалобу правильно, иначе комитет не сможет принять ее к рассмотрению. Маргарита обратилась за помощью к юристу. Наконец, в начале января из Комиссии по потребительским спорам пришел ответ, что помочь ей не смогут.
Ни комиссия, ни суд помочь не смогут
“Сообщаем вам, что в Комиссию по потребительским спорам подано большое количество жалоб относительно деятельности EstEhitusEkspert Grupp. К сожалению, фирма не выполнила решения комиссии, поэтому EstEhitusEkspert Grupp OÜ внесена в список торговцев, не выполняющих решения Комиссии по потребительским спорам.
По данным Krediidiinfo, у компании EstEhitusEkspert Grupp OÜ на 08.01.2024 г. налоговая задолженность составляет 33 574 евро, и ни одна налоговая декларация не подана.
Учитывая все предыдущие обстоятельства, есть веские основания полагать, что фирма добровольно не удовлетворит иск, изложенный в вашем заявлении. В такой ситуации дальнейшее рассмотрение потребительского спора и принятие решения не приведут к удовлетворению вашей претензии и исполнению своих обязательств торговцем“, – прочла Маргарита в официальном письме.
Ей пояснили, что в отличие от решений суда решения комиссии являются рекомендательными и не подлежат обязательному исполнению (например, через судебного исполнителя). А „черным списком“ фирму, которая и так в нем числится, не напугаешь.
„Комиссия не принимает жалобу в производство или прекращает производство, если достижение цели, которую потребитель преследует во внесудебном порядке, безнадежно (ст. 47 ч. 3 п. 2 Закона о защите прав потребителей)“, – пояснялось в письме. Маргарите был дан совет обратиться в суд.
Однако, как пояснил Тармо Рауд, руководитель юридической фирмы, к которой обращалась Маргарита, он сразу предупредил клиентку, что при благоприятном решении суда ждать компенсации за невыполненный EstEhitusEkspert Grupp OÜ заказ придется неопределенно долгое время. „Как мы выяснили, у данной фирмы нет ни имущества, ни средств на счету“, – сообщил руководитель OÜ Orion Baltic.
„Теперь мне остается только одно: предупредить других, чтобы они не попались в ту же ловушку“, – сказала Маргарита.
Связаться с руководством фирмы EstEhitusEkspert Grupp OÜ не удалось, только с ее сотрудниками. Они пояснили, что проблему признают. Но доделать двери сложно из-за того, что квартира клиентки находится в Таллинне, поэтому надо снова посылать работников из Нарвы в Таллинн, а у фирмы сейчас сложная финансовая ситуация. Остается надеяться, что в итоге заказ Маргариты все же доведут до конца.
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