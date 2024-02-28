„Не попадитесь в ту же ловушку!“ Нарвитянка заказала двери фирме из „черного списка“

Маргарита оформила заказ в офисе с привлекательным названием „Каunis Kodu.Kvaliteetsed arnad ja uksed“ – „Красивый дом. Качественные окна и двери“. Тогда она даже не подозревала, что настоящее название фирмы, которой принадлежит офис – EstEhitusEkspert Grupp OÜ, и на нее подано большое количество жалоб в Комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты прав потребителя и технического надзора. Мало того, решения комиссии по этим жалобам EstEhitusEkspert Grupp OÜ не выполняет, а потому внесена в „черный список“ недобросовестных фирм, с которым каждый желающий может ознакомиться на сайте департамента.

„Доделайте или верните деньги!“

Началось все с того, что Маргарита, решив поменять двери в таллиннской квартире своей дочери, нашла сайт магазина Каunis Kodu. Магазин имел отделения в Таллинне, Нарве и Тарту. Она позвонила по таллиннскому номеру, но ей объяснили, что она может все оформить в офисе в Нарве. „Подкупило то, что двери были недорогие – по 99 евро каждая“, – признается Маргарита. Но в итоге вместе с работами по демонтажу и утилизации старых дверей, а также по установке и отделке новых набежала сумма свыше 900 евро. Ее попросили оплатить сразу и наличными, потому что терминал сломался.

Дальше в таллиннскую квартиру пришел замерщик от фирмы, взял за свою работу 15 евро тоже наличными, но уже без квитанции. Потом приехали мастера. „Я их даже обедом накормила“, – вспоминает Маргарита. Они проработали пять часов и кое-как втиснули двери в проемы, но получилось криво. Мастера объяснили, что замеры были сделаны неправильно, из-за этого вставить двери как положено не получилось.

Маргарита в течение трех месяцев ходила в офис Каunis Kodu и требовала доделать двери или же вернуть деньги. „Звоню их начальнику, он не берет трубку. Тогда я обратилась в Комиссию по потребительским спорам“, – рассказывает Маргарита.