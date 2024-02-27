Правозащитника Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии

„Приговор показал, что статья была точна“

Головинский районный суд Москвы вынес новый приговор по делу о „дискредитации“ армии и приговорил Орлова к двум годам и шести месяцам. Дело было возбуждено из-за его антивоенной статьи „Им хотелось фашизма. Они его получили“.

На 70-летнего Орлова надели наручники в зале суда, сообщила „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“). „На выход! Снимать запрещено! Все! Процесс закончился!“ — крикнул судебный пристав.

„Приговор показал, что сама статья была точна и верна“, — сказал правозащитник, когда его в наручниках заводили в „аквариум“.

Орлов — сопредседатель правозащитного центра „Мемориал“, признанного „иноагентом“ и ликвидированного судом. Его самого Минюст тоже внес в реестр „иноагентов“ в декабре 2023 года.

Специализацией Орлова долго был Северный Кавказ: в 1990-х он договаривался об обмене пленными во время войны в Чечне, позже занимался проблемой похищения людей в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично судился с Орловым, обвиняя его в клевете.

Когда „Мемориал“ закрывали российские власти, бывшие сотрудники все же остались в России. Весной 2023 года к некоторым из них пришли с обысками, но только Орлов оказался под следствием.

В чем обвиняли Орлова

Антивоенная статья Орлова «Им хотелось фашизма. Они его получили» стала его третьей «дискредитацией» армии: за первое такое нарушение судят административно, последующие образуют уже уголовное дело.

Статья на французском языке была опубликована изданием Mediapart, а перевод на русский язык правозащитник разместил у себя в фейсбуке.

В статье Орлов жестко осуждал войну, называя ее разрушительной не только для Украины, но и для будущего России. «Страна, 30 лет назад ушедшая от коммунистического тоталитаризма, скатилась назад в тоталитаризм, но теперь фашистский», — писал он о России.

На этот пост в фейсбуке и написали донос «патриоты» из «Ветеранов России».