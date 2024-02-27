Байден анонсировал возможное прекращение огня в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что, по его информации, Израиль согласился прекратить боевые действия в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начинается вечером 10 марта и завершится 9 апреля. Об этом американский лидер рассказал в телевизионном интервью во вторник, 27 февраля.

Байден рассматривает скорейшее прекращение огня, а также освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах в Израиле, как важный шаг на пути к миру на Ближнем Востоке. "Я думаю, если мы добьемся этого - временного прекращения огня, то сможем двигаться в направлении, где сможем изменить динамику", - сказал президент США. Тогда у нас еще "не будет решения о двух государствах сразу, но будет процесс достижения решения о двух государствах", - подчеркнул он. Конечной, целью, по словам Байдена, является создание независимого палестинского государства, которое будет мирно существовать бок о бок с Израилем.

Президент США также выразил сожаление по поводу большого количества убитых палестинцев и добавил, что Израиль рискует потерять поддержку всего мира, если продолжит действовать подобным образом

Переговоры идут тяжело

Переговоры между Израилем и ХАМАС, проходящие в Париже при посредничестве Египта, Катара и США, идут тяжело. Близкий к переговорному процессу инсайдер сообщил, агентству Reuters, что ХАМАСу было передано предложение, согласно которому все военные операции в секторе Газа приостанавливаются на 40 дней. За это время все израильские заложники будут обменяны на палестинских заключенных, содержащихся в Израиле, в соотношении один к десяти, в Газе будут отремонтированы больницы и пекарни, а на территорию ежедневно будут поступать 500 грузовиков с гуманитарной помощью. О реакции исламистов пока ничего неизвестно.

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