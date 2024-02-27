Советы эстонского стоматолога: почему зуб мудрости иногда проще удалить, чем лечить

Но у большинства людей зубы мудрости все же еще есть, хотя у некоторых они не прорезываются, а остаются скрытыми в кости или под десной. Но и даже в таком скрытом состоянии они могут привести к возникновению проблем - например, если для них будет недостаточно места или они криво расположены внутри кости, начиная влиять на положение соседних зубов.

"Если даже небольшой краешек зуба мудрости находится за пределами десны, в промежуток между зубом и слизистой оболочкой могут попасть частицы пищи и микробы. Поскольку зубы мудрости расположены в задней части рта, до которой нелегко добраться с помощью зубной щетки и нити, на них легко могут образоваться дырки и воспаления. Зубы мудрости лечить сложно, потому что даже стоматолог не может быстро и легко к ним подобраться. Поэтому зачастую зуб мудрости легче удалить, чем его лечить“, - рассказывает доктор Виталий Степанюк, врач Стоматологической клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Однако, по словам доктора, если зубы мудрости не вызывают жалоб и доступны для чистки и лечения, необходимости в их удалении нет.