МНЕНИЕ | Таллинн жалуется на нехватку денег, но тратит их на пропаганду одной партии?

Таллиннская управа всегда имела огромное количество рабочей силы, ориентированной на распространения информации о деятельности мэрии. В год Таллинн тратит на это дело 3,5 миллиона евро. Но сейчас управа вышла на более высокий уровень. Несмотря на эти огромные траты, районная управа заключила договор с предприятием для кампании от двери до двери.

Таллинн красивый и ухоженный город, вот только к рациональности деятельности управы есть вопросы. Есть вопросы и к прозрачности трат, поскольку документы, даже они не содержат коммерческую тайну, засекречивают на 5 лет, как видно в регистре документов.

Отмечу, что сам регистр документов выглядит как портал в прошлое, интерфейс устаревший, по сравнению с сайтами других государственных учреждений, которые давно уже приведены в порядок. Дальше интереснее - регистр дает возможность посмотреть разные договоры с разными учреждениями. И вот я, как житель района Ласнамяэ, решил посмотреть с кем наша управа заключила какие-либо договоры. И тут мне попался договор с Target Master OÜ: интересно, зачем этот заключен и еще интереснее, почему он засекречен на 5 лет? Будучи ответственным гражданином, я подал запрос на то, чтобы мне предоставили этот договор для ознакомления. Ведь если договор засекречен, там может скрываться какая-нибудь коммерческая тайна.Но тут ее не оказалось, договор мне прислали в течение недели. Однако, было кое-что поинтереснее: по сути, на распространении пропаганды Центристской партии в Ласнамяэ, под видом районной газеты было выделено 19 397,41 евро.

Итак, ясно, что город тратит на содержание коммуникационного аппарата достаточно много средств. Если посмотреть на список штата, то количество рабочей силы там выше, чем в каком-нибудь крупном медиа-доме эстонского издания. Для одного местного самоуправления это слишком много. И, конечно, эти деньги можно было бы направить на более полезное дело.