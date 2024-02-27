МНЕНИЕ | Таллинн жалуется на нехватку денег, но тратит их на пропаганду одной партии?(11)
Таллинну не нужен такой раздутый коммуникационный аппарат, расходы на связи города с общественностью можно сократить, а освободившиеся средства направить на более важные нужды, считает Андрей Терехов.
Таллиннская управа всегда имела огромное количество рабочей силы, ориентированной на распространения информации о деятельности мэрии. В год Таллинн тратит на это дело 3,5 миллиона евро. Но сейчас управа вышла на более высокий уровень. Несмотря на эти огромные траты, районная управа заключила договор с предприятием для кампании от двери до двери.
Таллинн красивый и ухоженный город, вот только к рациональности деятельности управы есть вопросы. Есть вопросы и к прозрачности трат, поскольку документы, даже они не содержат коммерческую тайну, засекречивают на 5 лет, как видно в регистре документов.
Отмечу, что сам регистр документов выглядит как портал в прошлое, интерфейс устаревший, по сравнению с сайтами других государственных учреждений, которые давно уже приведены в порядок. Дальше интереснее - регистр дает возможность посмотреть разные договоры с разными учреждениями. И вот я, как житель района Ласнамяэ, решил посмотреть с кем наша управа заключила какие-либо договоры. И тут мне попался договор с Target Master OÜ: интересно, зачем этот заключен и еще интереснее, почему он засекречен на 5 лет? Будучи ответственным гражданином, я подал запрос на то, чтобы мне предоставили этот договор для ознакомления. Ведь если договор засекречен, там может скрываться какая-нибудь коммерческая тайна.Но тут ее не оказалось, договор мне прислали в течение недели. Однако, было кое-что поинтереснее: по сути, на распространении пропаганды Центристской партии в Ласнамяэ, под видом районной газеты было выделено 19 397,41 евро.
Итак, ясно, что город тратит на содержание коммуникационного аппарата достаточно много средств. Если посмотреть на список штата, то количество рабочей силы там выше, чем в каком-нибудь крупном медиа-доме эстонского издания. Для одного местного самоуправления это слишком много. И, конечно, эти деньги можно было бы направить на более полезное дело.
За 19 тысяч евро, конечно, не получится построить Таллиннскую больницу, но давайте подумаем: сколько еще существует таких засекреченных договоров с другими районными управами или самим городом? Я не буду спекулировать на эту тему, но мы стали заложниками ситуации, когда город постоянно жалуется на нехватку денег и параллельно занимается вливанием этих денег в непонятные и ненужные проекты. Старая пословица гласит - „копейка рубль бережет“, вот так из каждой копеечки и выходят большие суммы.
Мне думается, что можно было бы сократить расходы города на связи с общественностью, а также я не вижу повода засекречивать от горожан договоры без ведомых причин. Мне,как жителю этого города, хочется быть в курсе, на что расходуются мои налоги. И я хотел бы, чтобы сфера работы с молодежью, сфера образования и городское планирование получали бы недостающие средства. Когда бастовали учителя, стало ясно, что город Таллинн доплачивает своим учителям меньше других самоуправлений. Учителя дают нашему будущему намного больше, чем распространение районных газет. Городу следует это понять и учесть.
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