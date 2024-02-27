Жителю Волгограда в Чечне дали 3,5 года колонии по делу о сожжении Корана

Такой же срок запрашивал прокурор. 19-летнего Журавеля признали виновным в оскорблении религиозных чувств верующих и хулиганстве (ч. 2 ст. 148 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает SOTAvision (в реестре „иноагентов“).

После приговора Журавель из-за решетки сказал журналистам, что не переживает за свою безопасность, пишет „Новая газета“. Во время суда он сидел в СИЗО один. По его словам, у него „есть успехи“ в изучении Корана.

Следственный комитет России утверждал, что на одном из допросов Журавель дал показания о том, что сжег Коран якобы по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Молодого человека задержали в мае 2023 года в Волгограде после того, как в телеграм-канале „Утро Дагестана“ опубликовали видео, на котором человек (его лица не было видно) возле соборной мечети сжигает Коран.

По распоряжению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина Журавеля после ареста перевезли в Чечню, где и прошел суд.

Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Он извинился перед мусульманами за свой поступок, но Кадыров заявлял, что сомневается в искренности обвиняемого.

В конце сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам Кадыров избивал Журавеля в СИЗО. В посте, который сопровождал видео, Кадыров-старший писал, что гордится поступком сына.

В другом видео глава Чечни заявлял, что не видит причин для наказания сына и считает, что „было бы хорошо“, если бы тот убил Журавеля.

Публикация ролика вызвала волну возмущения в соцсетях.

По мнению юристов, опрошенных Би-би-си, людей, причастных к изображенному на видео избиению, можно было привлечь к ответственности как минимум по девяти статьям.

МВД России отказалось возбуждать уголовное дело. Как сообщали российские СМИ, у Адама Кадырова, которому на момент избиения было 15 лет, не наступил возраст уголовной ответственности.