МНЕНИЕ | Андрей Волна: „Заложник Навальный был демонстративно казнен“

В интервью Карлсону Путин назвал того, кого он хочет вернуть в Россию. Человека (недочеловека), осужденного на пожизненный срок в Германии. Убийцу и агента ФСБ (впрочем, сейчас это одно и то же) Красикова.

Зачем ему нужен Красиков? Ну, кроме как для реализации лозунга „своих не бросаем“?

Нужен для того, чтобы развязать руки другим и избавить от страха других агентов ФСБ. Что разосланы по миру дабы убивать (см. расследование The Insider).

Но переговоры застопорились.Поэтому первый из заложников был демонстративно казнен. И имя этому заложнику – Алексей Навальный.

Почему эта версия особо тяжела? Потому, что на очереди могут оказаться следующие заложники. До тех пор, пока он не получит Красикова.

Не хочется и думать об этом. Но таково стандартное поведение террористов. Он целую страну - Украину - решил убить. А тут… Только какие-то люди.

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