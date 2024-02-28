Новости Ида-Вирумаа
28.02.2024, 08:15

Нарва надеется отсрочить переход на эстоноязычное образование, но министерство непреклонно

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Нарвское горсобрание
Нарвское горсобрание
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В четверг горсобрание Нарвы решило, освоить эстонский язык к сентябрю не сможет большое количество педагогов и запросило у правительства разрешение продолжить преподавание частично на русском языке.

По словам министра образования Каллас, нехватка учителей не может быть аргументом, и местное самоуправление просто не выполнило свою работу.

С нового учебного года воспитанники детских садов и 1-4 классов должны получать образование только на эстонском языке. Так предусматривают закон и план действий по переходу на эстоноязычное образование. Нарвское горсобрание сочло, что времени на подготовку, длившуюся более года, все же недостаточно.

Закон допускает, что правительство может по запросу волостного или городского собрания выдать разрешение на один учебный год для обучения, частично проводимого на другом языке.

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