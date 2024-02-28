28.02.2024, 08:15
Нарва надеется отсрочить переход на эстоноязычное образование, но министерство непреклонно(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг горсобрание Нарвы решило, освоить эстонский язык к сентябрю не сможет большое количество педагогов и запросило у правительства разрешение продолжить преподавание частично на русском языке.
По словам министра образования Каллас, нехватка учителей не может быть аргументом, и местное самоуправление просто не выполнило свою работу.
С нового учебного года воспитанники детских садов и 1-4 классов должны получать образование только на эстонском языке. Так предусматривают закон и план действий по переходу на эстоноязычное образование. Нарвское горсобрание сочло, что времени на подготовку, длившуюся более года, все же недостаточно.