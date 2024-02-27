Выходные на погранпункте в Нарве: кого задержали и что хотели вывезти из страны

В минувшие выходные на пограничном пункте Нарва-1 в Эстонию не пустили семь граждан Молдовы, четырех граждан Украины и четырех граждан России. Также не смогли въехать в страну по одному гражданину Сербии, Армении, Колумбии, Бразилии, Перу и Великобритании. Основанием для задержания послужило то, что у этих людей не было соответствующих документов для въезда, они сообщали неясную информацию о цели поездки или в ходе беседы пограничники приходили к выводу, что человек может представлять угрозу для государственной политики или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и им пришлось вернуться в Россию.