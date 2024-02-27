Макрон не исключил задействования западных наземных войск в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что французские наземные войска могут быть задействованы в Украине. „Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить наземные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя“, - заявил Макрон после завершения конференции по оказанию помощи Украине в Париже вечером в понедельник, 26 февраля.

Будет сделано все возможное, „чтобы Россия не выиграла эту войну“, приводит слова французского президента агентство dpa. Ранее в тот же день Макрон призвал предоставить Украине больше оружия и ресурсов. Выступая перед началом конференции, в которой участвовали главы около двух десятков государств и правительств, включая представителей Канады и США, президент Франции заявил, что сегодня безопасность всех „находится под угрозой“.

Как подчеркнул Макрон, поведение России сейчас ужесточается как на политическом уровне, так и в ходе ее агрессивной войны против Украины, поэтому всем, кто поддерживает Украину, „нужно сделать коллективный рывок“. При этом он отметил, что не хочет „вступать в войну с русским народом“.

Премьер Словакии: На Западе „рассматривают“ отправку военных в Украину

Ранее в тот же день известный своей пророссийской позицией премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в Братиславе перед тем, как отправиться в Париж на созванную Макроном конференцию, заявил, что отдельные западные страны рассматривают возможность отправки своих солдат „на территорию Украины на основе двусторонних соглашений“. По его словам, речь идет о „нескольких странах - членах НАТО и ЕС“, при этом Фицо не уточнил, что это за страны, сославшись на „конфиденциальную информацию“, передает AFP.

Результаты конференции в Париже