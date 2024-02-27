Навального могли обменять на киллера. Что известно о возможной сделке, сорвавшейся после смерти политика

Газета New York Times также отметила особую роль Навального в предполагаемой сделке. Со ссылкой на американских чиновников она пишет, что Германия просила включить Алексея Навального в любую сделку, предусматривающую освобождение Вадима Красикова.

В феврале Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дал понять , что готов был бы обменять журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок за убийство в Берлине.

«У них больше нет на примете никого, на кого, по их мнению, можно бы обменять поддерживаемого государством убийцу», — заявил изданию неназванный американский чиновник.

По данным источников американской газеты Financial Times , в ходе «обсуждений» рассматривался вариант освобождения Россией журналиста Эвана Гершковича, Навального и американского ветерана Пола Уилана в обмен на Красикова. Но после смерти Навального интерес Берлина к сделке ослаб.

Переговоры по обмену Навального на Красикова подтвердили анонимные источники сразу нескольких зарубежных изданий, в том числе Reuters, CNN, Financial Times. Подготовку к освобождению Навального подтвердил и источник Русской службы Би-би-си, знакомый с ходом обсуждений.

Подобный обмен был бы беспрецедентным для постсоветской России, случаев освобождения осужденных российских оппозиционеров в рамках международного обмена не было с 1986 года.

Официальных подтверждений переговоров так и не появилось. Представители правительства Германии отказались от комментариев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил FT, что ему не известно о подобных договоренностях.

„Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля“, — сказала Певчих.

Соратница Навального Мария Певчих (также в реестре „иноагентов“) заявила в ролике в YouTube, что обсуждалась договоренность о том, чтобы обменять Навального и двоих граждан США (их имена она не назвала) на офицера ФСБ Вадима Красикова.

„Его должны были обменять буквально в эти дни. Путину было сделано предложение“, — написала в понедельник в Х пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (в реестре „иноагентов“).

Источники издания при этом не смогли подтвердить, что перед гибелью Навального подготовка к обмену находилась на финальной стадии.

С ними согласен источник американского телеканала CNN, который утверждал, что до гибели Навального никакого официального предложения России об обмене сделано не было.

Агентство Reuters сообщило, что США и Германия действительно обсуждали потенциальный обмен заключенными с Россией, но переговоры находились на ранних стадиях.

Источник агентства в России рассказал, что изначально план предусматривал обмен только Гершковича. «Единственным человеком, на которого Путин был готов его обменять, был Красиков. Но немцы были категорически против, потому что это была проблема США. Когда в план включили Навального, немцы в конце концов согласились», — сказал источник.

«Все окончательно подтвердилось, когда [канцлер Германии Олаф] Шольц отправился в Штаты [где провел переговоры в Белом доме 9 февраля]. Детали того, когда и где все это произойдет, уже обсуждались», — добавил он.

Схожую картину рисует источник Русской службы Би-би-си, осведомленный о ходе переговоров. Он подтвердил, что обмен Красикова на Навального и Гершковича действительно обсуждался группой переговорщиков из России, Германии и США.

По словам источника, переговорщики достигли согласия об обмене 15-16 февраля — менее чем за сутки до смерти Навального. При этом собеседник Би-би-си не располагает информацией о том, дал ли окончательное согласие на обмен президент России Владимир Путин. Хотя, по словам источника, трудно предположить, что такой вариант мог бы рассматриваться без какого-либо предварительного обсуждения с российским президентом.