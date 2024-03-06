Панические атаки: развеничваем мифы и предлагаем решения

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.

Панические атаки — это тема, которая широко распространена в интернете. На первый взгляд, это может показаться полезным: вы можете найти информацию и поддержку в своей борьбе с этим состоянием. Однако, виртуальное пространство переполнено советами, которые могут быть не только бесполезными, но и вредными. Давайте рассмотрим типичный пример из моей практики и на его примере разберем, как это может привести к ухудшению состояния.

Когда я впервые услышала эту историю, то пришла в ужас от того, как моя клиентка „справилась“ с панической атакой (ПА) и к чему это привело.

Во время первого приступа летом прошлого года, лежа на кровати, она внезапно почувствовала сердцебиение, появилась нехватка воздуха и страх смерти. Данное состояние продлилось несколько минут и прекратилось самостоятельно. После этого случая моя клиентка стала изучать способы, как справиться с ПА. И, конечно, самый распространенный и очевидный – концентрация на дыхании. После этого она начала активно пользоваться им при начинающейся ПА, это отлично срабатывало – тревога прекращалась. До тех пор, пока паника не стала настолько сильной, что уже и дыхание не помогало.

Тогда она воспользовалась еще одним советом – приложить холод к голове. Этот способ стал более эффективным, но завел её в очередную ловушку. Какую именно, расскажу дальше. Параллелльно с этим девушка стала избегать мест, где у неё случались ПА: поначалу это был родительский дом (где случился первый приступ). Она практически прекратила навещать близких и старалась с ними встретиться на „нейтральной“ территории. Затем ПА начали появляться в общественных местах. Она тщательно скрывала симптомы, т.к. боялась „опозориться“ перед людьми; сосредотачивалась на дыхании и в особо тяжелых случаях бежала в уборную, чтобы охладиться. Это состояние было невыносимым, поэтому она начала избегать мест с большим количеством людей.