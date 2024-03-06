Панические атаки: развеничваем мифы и предлагаем решения
Все о панических атаках специально для RusDelfi рассказывает Мария Лейт, врач-психотерапевт, психиатр, лектор и андрагог, член EACBT (The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).
Панические атаки — это тема, которая широко распространена в интернете. На первый взгляд, это может показаться полезным: вы можете найти информацию и поддержку в своей борьбе с этим состоянием. Однако, виртуальное пространство переполнено советами, которые могут быть не только бесполезными, но и вредными. Давайте рассмотрим типичный пример из моей практики и на его примере разберем, как это может привести к ухудшению состояния.
Когда я впервые услышала эту историю, то пришла в ужас от того, как моя клиентка „справилась“ с панической атакой (ПА) и к чему это привело.
Во время первого приступа летом прошлого года, лежа на кровати, она внезапно почувствовала сердцебиение, появилась нехватка воздуха и страх смерти. Данное состояние продлилось несколько минут и прекратилось самостоятельно. После этого случая моя клиентка стала изучать способы, как справиться с ПА. И, конечно, самый распространенный и очевидный – концентрация на дыхании. После этого она начала активно пользоваться им при начинающейся ПА, это отлично срабатывало – тревога прекращалась. До тех пор, пока паника не стала настолько сильной, что уже и дыхание не помогало.
Тогда она воспользовалась еще одним советом – приложить холод к голове. Этот способ стал более эффективным, но завел её в очередную ловушку. Какую именно, расскажу дальше. Параллелльно с этим девушка стала избегать мест, где у неё случались ПА: поначалу это был родительский дом (где случился первый приступ). Она практически прекратила навещать близких и старалась с ними встретиться на „нейтральной“ территории. Затем ПА начали появляться в общественных местах. Она тщательно скрывала симптомы, т.к. боялась „опозориться“ перед людьми; сосредотачивалась на дыхании и в особо тяжелых случаях бежала в уборную, чтобы охладиться. Это состояние было невыносимым, поэтому она начала избегать мест с большим количеством людей.
В данном случае мы наблюдаем развитие агорафобии - страх оказаться в местах, из которых нельзя легко выйти или в которых нельзя получить помощь при возникновении сильной тревожности. Что с ней было бы дальше, не обратись она за помощью к когнитивно-поведенческому терапевту? Скорее всего, она продолжила бы ограничивать себя в передвижении, что значительно ухудшило бы её жизнь: пришлось бы прекратить встречаться с друзьями; посещать работу и как следствие выходить из дома.
Что меня особенно ужаснуло? Не тревога, которая стала постоянным спутником, не ограничение передвижений – это классическое развитие панического расстройства и агорафобии, на это есть протоколы лечения и понятно, что с этим делать. Меня ужаснуло, что 99% советов из интернета состоят именно из „дыхания“ и „заземления“. То есть у тех, кто страдает ПА, нет практически НИ ОДНОГО ШАНСА преодолеть это состояние без развития в паническое расстройство и дальнейшей инвалидизации. То есть сами специалисты по ментальному здоровью транслируют калечащие методы.
Следующий круг ада наступает, когда человек решает обратиться за врачебной помощью и ему выписывают средство, которое блокирует панику. То есть успокоительное, которое моментально убирает тревогу (намеренно не пишу названия, чтобы не демонизировать препараты). И неважно, БАД это или транквилизатор – в обоих случаях человек в очередной раз получает информацию: „Да, тревога и паника – это опасно, необходимо предотвратить“. Продолжает формироваться паническое расстройство (ПР).
Таким образом, человек загнан в угол: ежедневная тревога растет, отравляет жизнь, ограничивает, лишает дееспособности, обездвиживает. Сопровождает это всё стыд за своё состояние, желание скрыть ото всех, что только усугубляет течение болезни.
Я не удивлюсь, если вы сейчас вопрошаете: „И что тогда вы предлагаете? Что нужно по-вашему делать?“ Как тогда справляться, если ни заземление, ни успокоительные лекарства нельзя использовать?
Существует 2 способа как нужно справляться с паническими атаками:
Психотерапевтический
Лекарственный.
Давайте разберем их по очереди.
Психотерапевтический делится на несколько этапов:
информирование о природе ПА
разбор индивидуального цикла панической атаки
распознавание негативных мыслей, которые могут провоцировать панические атаки, и замена их на более реалистичные и здоровые.
распознаем и устраняем охранительное поведение (заземление, дыхание, разнообразные отвлечения, БАДы, успокоительные и т.п.)
планируем экспозиции и поведенческие эксперименты – ситуации, где человек подвергается пугающему стимулу и учится преодолевать свои страхи, уменьшать реакцию на стресс.
Именно при таком порядке человек преодолевает страхи без ограничений своей привычной жизни. Именно тогда наш мозг учится отличать мнимую опасность от реальной. И, как следствие, возвращается к своей привычной комфортной жизни.
Иногда панические атаки носят единичный характер, случаются редко и практически не беспокоят. В таких случаях может помочь даже простое информирование и разбор цикла ПА. Человек понимает, что с ним происходит, и эта информация становится для него целебной.
Но нередко формируется паническое расстройство (ПР) – внезапные приступы непредсказуемой паники как минимум несколько раз в месяц с постоянным ожиданием их появления.
В этом случае психотерапию мы сопровождаем лекарственным лечением.
Существует золотой стандарт лечения панического расстройства: курсовое лечение антидепрессантами из группы СИОЗС (...). Приём лекарств происходит не во время приступа, а ежедневно, только тогда происходит лечение, а не инвалидизация. Даже при эффективном медикаментозном лечении необходимо проводить психотерапевтическое лечение: тогда вы сможете получить навыки, которые останутся с вами на всю жизнь. И даже если вновь придется испытать это крайне некомфортное состояние, вы уже будете вооружены и в ваших руках будет пошаговый план действий. Что, как следствие, позволит сохранить здоровье.
Резюме: Техники заземления и успокоительные могут утяжелить течение болезни. Самый эффективный и действенный способ справиться: экспозиционная терапия. Но ее важно проходить под бережным руководством когнитивно-поведенческого психотерапевта. При тяжелом течении: необходимо обратиться за помощью к психиатру за назначением антидепрессантов группы СИОЗС.
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