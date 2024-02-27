Мярт Розенталь о победе над Литвой: Когда ты представляешь свою страну, то выкладываешься по полной

Розенталь провел на площадке 20 минут и поучаствовал в исторической победе сборной Эстонии над Литвой. Он отлично помог сборной в обороне. На счету Розенталя 8 очков, 6 подборов и 1 передача, кроме того, он реализовал штрафные броски за 21 секунду до конца матча, которые помогли одержать Эстонии победу.

„Всегда приятно побеждать дома, особенно перед такой публикой. Поскольку у Литвы не было нескольких игроков, у нас были очень хороши шансы“, — сказал Розенталь после матча.

Однако он не был полностью удовлетворен своей игрой и игрой своих товарищей. „Мы много промахивались в элементарных ситуациях, в том числе и я сам. Там, где я обычно попадаю с очень хорошим процентом, мы всей командой ужасно бросали во второй половине матча. Но главное - это счет на табло, и самое важное, что мы одержали победу“, — признался он.

Розенталю, который в этом сезоне демонстрирует отличную игу за команду „Тартуского университета“ в эстоно-латвийской лиге, в понедельник пришлось сражаться с защитниками „Жальгириса“ Томасом Димшей и Лукасом Лекавичюсом. „У меня не было так называемой дрожи - это был обычный день. Я не думал о том, что ребята из Евролиги или что это вообще за ребята - это игра пять на пять. Когда ты представляешь свою страну, ты в любом случае выкладываешься по полной“, — сказал Розенталь.

Завершившееся окно отборочных матчей чемпионата Европы стало лишь вторым, в котором 24-летний Розенталь сыграл по-настоящему ответственную роль. Первое был против Польши в феврале 2022 года.

„Думаю, мне было проще приехать сюда сейчас, потому что я провел довольно хороший сезон в Тарту. И нынешняя форма тоже очень, очень хороша. И когда у тебя есть ребята, с которыми ты играешь не каждый день - Котсар, Кулламяэ, Вене - легко найти общий язык. Если бы у нас было больше времени на совместные тренировки, то мы бы устроили Литве еще более сложную игру“, — уверен он.

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