МНЕНИЕ | Нарвитянин: торговля влиянием, кумовство по-нарвски или плата за лояльность?

С 20 сентября Катри Райк и Антон Праткунас больше не являются членами совета Нарвской больницы. С 21 сентября их заменили Алексей Евграфов и Алексей Мяги из фракции Narva. Предполагается, что Евграфов может занять в будущем место председателя совета.

В сентябре вернувшийся в совет Нарвской больницы депутат Нарвского горсобрания Вадим Орлов не исключил, что новый надзорный орган медицинского учреждения обсудит вопрос компетенции нынешнего правления больницы. Член фракции Narva Вадим Орлов начал первые атаки на руководителя Нарвской больницы Аго Кырвеэ.

Бывший член оппозиционной фракции горсобрания Narva Екатерина Платонова в октябре двадцать четвертого года получила дополнительное место, сменив члена совета в ЦУ Narva Sadam Мехиса Лууса.

В том же году, в декабре, после вотума Катри Райк новым директором Нарвского Дома детского творчества назначена депутат городского собрания Нарвы, член городской фракции Narva Виктория Лутус.

Елена Каврус, член фракции Narva, назначена и.о. директора ДК „Ругодив“, 8 января распоряжением Отдела культуры Нарвской городской управы временно, сроком на два месяца, с окладом 1650 евро. А 28 декабря 2023 года Нарвская горуправа объявила открытый конкурс на должность директора, в котором прием заявлений кандидатов продлится до 31 января.

В декабре того же года власти Нарвы решили объявить конкурс на замещение должности директора Пяхклимяэской школы. Временным руководителем учебного заведения назначили председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович. Ирина Янович после вотума недоверия является председателем нарвского городского собрания, она член фракции Narva.

В феврале 24-го года депутаты Нарвского городского собрания,члены фракции Respekt Марина Шурупова и Виктор Шемарин пополнили ряды правящей фракции Narva. О расширении рядов правящей фракции за счет включения в нее Шуруповой и Шемарина председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович уведомил глава фракции Narva Алексей Евграфов.