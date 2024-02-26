МНЕНИЕ | Нарвитянин: торговля влиянием, кумовство по-нарвски или плата за лояльность?(8)
После вотума недоверия Катри Райк в сентябре двадцать третьего года, в нарвских муниципальных учреждениях прошли масштабные замены членов совета и смещение с должностей. Сегодня мы видим результат этих замен, пишет житель Нарвы Игорь Двинин в социальной сети.
С 20 сентября Катри Райк и Антон Праткунас больше не являются членами совета Нарвской больницы. С 21 сентября их заменили Алексей Евграфов и Алексей Мяги из фракции Narva. Предполагается, что Евграфов может занять в будущем место председателя совета.
В сентябре вернувшийся в совет Нарвской больницы депутат Нарвского горсобрания Вадим Орлов не исключил, что новый надзорный орган медицинского учреждения обсудит вопрос компетенции нынешнего правления больницы. Член фракции Narva Вадим Орлов начал первые атаки на руководителя Нарвской больницы Аго Кырвеэ.
Бывший член оппозиционной фракции горсобрания Narva Екатерина Платонова в октябре двадцать четвертого года получила дополнительное место, сменив члена совета в ЦУ Narva Sadam Мехиса Лууса.
В том же году, в декабре, после вотума Катри Райк новым директором Нарвского Дома детского творчества назначена депутат городского собрания Нарвы, член городской фракции Narva Виктория Лутус.
Елена Каврус, член фракции Narva, назначена и.о. директора ДК „Ругодив“, 8 января распоряжением Отдела культуры Нарвской городской управы временно, сроком на два месяца, с окладом 1650 евро. А 28 декабря 2023 года Нарвская горуправа объявила открытый конкурс на должность директора, в котором прием заявлений кандидатов продлится до 31 января.
В декабре того же года власти Нарвы решили объявить конкурс на замещение должности директора Пяхклимяэской школы. Временным руководителем учебного заведения назначили председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович. Ирина Янович после вотума недоверия является председателем нарвского городского собрания, она член фракции Narva.
В феврале 24-го года депутаты Нарвского городского собрания,члены фракции Respekt Марина Шурупова и Виктор Шемарин пополнили ряды правящей фракции Narva. О расширении рядов правящей фракции за счет включения в нее Шуруповой и Шемарина председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович уведомил глава фракции Narva Алексей Евграфов.
После всех этих замен в советах городских учреждений можно сделать вывод. Коалиция, фракция Narva накапливает силы не только для усиления своих административных ресурсов в городской власти, но и для личного обогащения своих коллег по фракции.
Не исключаю, что в скором будущем руководителя больницы Аго Кыргвеэ сменит председатель фракции Narva Алексей Евграфов. В недавнем прошлом Евграфов уже был руководителем Нарвской больницы и получал зарплату руководителя и доктора в размере семь тысяч евро т.к. трудовой договор буква в букву перенесли на имя А. Евграфова. После отставки он получил солидную компенсацию в размере (примерно) четырех окладов.
Наверное, в скором будущем мы увидим награду перебежчикам Марине Шуруповой и Виктору Шемарину. Жду, когда этих лиц назначат членами совета в каком нибудь городском учреждении.
К сожалению сегодня уже пришла новость, что совет Нарвской больницы соберется 29 февраля, чтобы снять с должности члена правления Аго Кыргвеэ. Имя нового руководителя пока неизвестно. Ждем результат. Предпалагаю,ччто новым руководителем станет либо А. Евграфов, либо В. Орлов.
Сейчас в коалиции горсобрания 21 депутат. Для продвижения своих интересов коалиция может выдвигать любые интересующие их инициативы. Возможно эти инициативы даже не будут выносить на голосование в горсобрание.
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