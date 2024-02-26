МНЕНИЕ | Приток иммигрантов в Эстонию - проблема или возможность?

С одной стороны это проблема. С другой проблему для безопасности могут представлять не только мигранты но и местные жители. И это не только „внешняя“ безопасность, типа шпионажа, но и „внутренняя“ - преступность, вандализм, хулиганство. И по статистике во всех этих областях „лидируют“ не мигранты, а „местные“ граждане. Примеров этому более чем много.

А проблема, которую можно решить, становится не проблемой, а задачей. Итак, какие же задачи надо решить в данном случае?

Если мы предпримем волевое усилие и успокоим свою миндалину, опасающуюся чужаков, то обнаружим, что все проблемы, которых мы так боимся, легко решаемы. Причем решаемы не иммигрантами, а государственными структурами.

Население Европы стареет. На одного пенсионера приходится все меньше работников-налогоплательщиков. Это приводит к снижению пенсий, увеличению пенсионного возраста, кризисам пенсионной системы. А, значит, мигранты в Европе нужны.

Но иммигранты – это чужие. У них другой язык, другая культура, другой менталитет. Это пугает граждан страны. Это вызывает раздражение консервативной части общества. И это вполне объяснимо с точки зрения эволюционной биологии. Но мы, все-таки живем в 21-м веке и уже ушли достаточно далеко от пещер, где жили наши предки, опасаясь любого чужака.

Иммигранты работают, занимая те ниши, которые не заняты гражданами страны. Иммигранты платят налоги, в том числе, в пенсионный фонд из которого платят пенсии местным жителям. Иммигранты платят налоги, которые идут на содержание больниц и поликлиник. Но болеть им некогда – надо работать, чтобы содержать семью. Иммигранты платят НДС, покупая товары в магазинах, увеличивая тем самым обороты бизнесов и принося доход в бюджет.

Можно говорить о цифрах и приводить примеры, но цифры могут только запутать. Миллион евро налогов – это много или мало? А десять миллионов или сто?

О выгоде мягкой миграционной политики экономисты знают давным давно. В таких странах как США, Канада, Австралия, Германия, Израиль иммиграционные программы давно и успешно действуют, что приводит к росту во всех секторах экономики и увеличению доходов бюджета.

Но безопасность – это задача, которую надо решать путем увеличения бюджета полиции, служб безопасности, армии. А на это нужны налоги, которые как раз и платят мигранты.

Язык и интеграция

Выучить новый язык во взрослом возрасте гораздо труднее, чем в детстве. Безусловно, есть мигранты, которым язык дается легко. Но далеко не всем. И важно понимать, что интеграция – это встречное движение. Движение навстречу друг другу. Иммигранты вынуждены интегрироваться тем или иным образом. Но они делают это несколько хаотично и не всегда эффективно. Государство может делать эту интеграцию более быстрой и систематизированной, создавая возможности.

Но если государство не будет стремиться интегрировать иностранцев, например, открывая языковые курсы, то одного желания и усилий иммигранта не хватит для полноценной интеграции и изучения государственного языка.

Однако интеграция – это не только вопрос языка. Это еще вопрос участия в жизни общества. И тут не всегда так уж необходимо знание госязыка, поскольку большинство граждан страны владеет двумя, а то и тремя языками и договориться всегда можно. Было бы желание.

Обучение и переобучение

Иммигранты приезжают в зрелом возрасте и уже чего-то знают и умеют. Их не надо этому учить и тратить на это деньги. А если их квалификации не хватает для какой-то востребованной профессии, то так же как происходит переобучение граждан страны, можно создать переобучение иностранцев. Больше квалифицированных работников – больше налогов в бюджет.