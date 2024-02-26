МНЕНИЕ | Приток иммигрантов в Эстонию - проблема или возможность?
Иммигранты – это чужие. У них другой язык, другая культура, другой менталитет. Это пугает граждан страны. Это вызывает раздражение консервативной части общества. И это вполне объяснимо с точки зрения эволюционной биологии. Но мы, все-таки живем в 21-м веке и уже ушли достаточно далеко от пещер, где жили наши предки, опасаясь любого чужака.
О выгоде мягкой миграционной политики экономисты знают давным давно. В таких странах как США, Канада, Австралия, Германия, Израиль иммиграционные программы давно и успешно действуют, что приводит к росту во всех секторах экономики и увеличению доходов бюджета.
Можно говорить о цифрах и приводить примеры, но цифры могут только запутать. Миллион евро налогов – это много или мало? А десять миллионов или сто?
И в вопросе об иммигрантах в первую очередь необходимо разобраться с принципами, прежде чем обсуждать цифры.
Иммигранты работают, занимая те ниши, которые не заняты гражданами страны. Иммигранты платят налоги, в том числе, в пенсионный фонд из которого платят пенсии местным жителям. Иммигранты платят налоги, которые идут на содержание больниц и поликлиник. Но болеть им некогда – надо работать, чтобы содержать семью. Иммигранты платят НДС, покупая товары в магазинах, увеличивая тем самым обороты бизнесов и принося доход в бюджет.
Но иммигранты – это чужие. У них другой язык, другая культура, другой менталитет. Это пугает граждан страны. Это вызывает раздражение консервативной части общества. И это вполне объяснимо с точки зрения эволюционной биологии. Но мы, все-таки живем в 21-м веке и уже ушли достаточно далеко от пещер, где жили наши предки, опасаясь любого чужака.
Население Европы стареет. На одного пенсионера приходится все меньше работников-налогоплательщиков. Это приводит к снижению пенсий, увеличению пенсионного возраста, кризисам пенсионной системы. А, значит, мигранты в Европе нужны.
Если мы предпримем волевое усилие и успокоим свою миндалину, опасающуюся чужаков, то обнаружим, что все проблемы, которых мы так боимся, легко решаемы. Причем решаемы не иммигрантами, а государственными структурами.
А проблема, которую можно решить, становится не проблемой, а задачей. Итак, какие же задачи надо решить в данном случае?
Безопасность
С одной стороны это проблема. С другой проблему для безопасности могут представлять не только мигранты но и местные жители. И это не только „внешняя“ безопасность, типа шпионажа, но и „внутренняя“ - преступность, вандализм, хулиганство. И по статистике во всех этих областях „лидируют“ не мигранты, а „местные“ граждане. Примеров этому более чем много.
Но безопасность – это задача, которую надо решать путем увеличения бюджета полиции, служб безопасности, армии. А на это нужны налоги, которые как раз и платят мигранты.
Язык и интеграция
Выучить новый язык во взрослом возрасте гораздо труднее, чем в детстве. Безусловно, есть мигранты, которым язык дается легко. Но далеко не всем. И важно понимать, что интеграция – это встречное движение. Движение навстречу друг другу. Иммигранты вынуждены интегрироваться тем или иным образом. Но они делают это несколько хаотично и не всегда эффективно. Государство может делать эту интеграцию более быстрой и систематизированной, создавая возможности.
Но если государство не будет стремиться интегрировать иностранцев, например, открывая языковые курсы, то одного желания и усилий иммигранта не хватит для полноценной интеграции и изучения государственного языка.
Однако интеграция – это не только вопрос языка. Это еще вопрос участия в жизни общества. И тут не всегда так уж необходимо знание госязыка, поскольку большинство граждан страны владеет двумя, а то и тремя языками и договориться всегда можно. Было бы желание.
Обучение и переобучение
Иммигранты приезжают в зрелом возрасте и уже чего-то знают и умеют. Их не надо этому учить и тратить на это деньги. А если их квалификации не хватает для какой-то востребованной профессии, то так же как происходит переобучение граждан страны, можно создать переобучение иностранцев. Больше квалифицированных работников – больше налогов в бюджет.
Страна уже сэкономила на социальных пособиях, обучении в школе, медицинской помощи этим мигрантам. За все это было заплачено ими самими или бюджетом стран исхода. К нам они приехали уже взрослыми, с каким-то багажом знаний и опыта. А это значит, что мы или бесплатно получаем хорошего специалиста, или получаем почти готового специалиста на переобучение которого требуется гораздо меньше бюджетных средств, чем на „создание“ своего. И получаем мы этого специалиста мгновенно, а не через 20-25 лет, когда рожденный в Литве ребенок вырастет и выучится. А значит, сразу получаем отдачу в виде товаров, услуг и доходов в бюджет страны.
История, культура, менталитет
Любое общество и само по себе неоднородно. Менталитет одних регионов страны отличается от менталитета других. Даже речь в разных частях страны различна и имеет региональные особенности. Большинство стран населяют носители разных культур, менталитетов, и даже у профессиональных историков из одной и той же страны есть далеко не единое мнение по всем вопросам. И это хорошо. Разнообразие – это прекрасный двигатель для развития общества и роста экономики. Тут больше плюсов, чем минусов. Тем не менее, изучение культуры и истории страны вполне могут быть вписаны в контекст языковых курсов. И это пойдет всем на пользу.
Интеграция второго поколения
Это самая простая задача, поскольку дети проще интегрируются, легче учат язык, да и часто очень скоро начинают воспринимать новую страну, как единственную родину и готовы стать полноценными гражданами.
Таким образом, если видеть в иммигрантах не проблему, а возможность, если решать необходимые задачи, вместо поиска путей изгнания иностранцев из страны, то можно получить много пользы для всех. Выиграть всем.
Да, мы не знаем, кто к нам приезжает. И подсознательно боимся этих чужих. Но без них наша экономика будет стагнировать, наша пенсионная система трещать по швам, а выход на пенсию законодательно отодвигаться все дальше и дальше.
Иммигранты нужны экономике, нужны бизнесу и как работники, и как покупатели, нужны бюджету как налогоплательщики, нужны жителям, если они не хотят работать до глубокой старости.
А это значит, что необходимо финансово, технически и кадрово усиливать миграционную службу и департамент госбезопасности, нужно разрабатывать и внедрять программы привлечения и адаптации к жизни в новой стране иммигрантов определенных профессий, уровня образования и возраста, программы интеграции иммигрантов и их семей, программы профессионального переобучения иммигрантов и программы обучения государственному языку.
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