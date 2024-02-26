Правдиво ли видео, на котором протестующие фермеры заливают навозом украинское посольство в Париже?

Призыв украинского посольства завершить протесты разозлил французских фермеров. Посольство Украины недавно призвало французских фермеров завершить протесты. В официальном письме дипломатической миссии говорилось: «Народ Украины сожалеет, что французские фермеры , впервые столкнувшись с экономическими трудностями, обернулись против французского правительства и народа Украины». Украинцы призвали французских фермеров следовать их примеру и объединиться во имя своей родины. Арно Руссо, глава крупнейшего аграрного объединения — Национальной федерации профсоюзов фермеров, поделился негативной реакцией на письмо: «Я бы рекомендовал посольству Украины заботиться об Украине. Я бы не советовал что-либо людям, за счёт которых живу два года. У Украины нет права спрашивать или требовать чего-либо у французов. Держите своё мнение при себе»

С января по всей Европе, в том числе во Франции, проходят массовые протесты фермеров. Причины у этих акций разные : в одних странах недовольны давлением Брюсселя, в других требуют защиты местных производителей от дешёвого импорта (в том числе из Украины), в третьих просят сохранить субсидии и дотации на сельское хозяйство.

Ролик мимикрирует под новостной сюжет телеканала Euronews, чей логотип на протяжении всего видео расположен в правом верхнем углу. Однако ни на сайте этого СМИ, ни в его соцсетях (Facebook, X, Instagram, YouTube) подобного репортажа нет. Главный редактор новостей Euronews Питер Барабас сообщил агентству dpa, что канал никогда не выпускал это видео.

Примечательно, что в самом ролике ничего не говорится непосредственно про акцию у посольства Украины, лишь показаны соответствующие кадры. Как выяснили фактчекеры из проекта Lead Stories, это видео с обливанием некоего здания навозом появилось в Сети не позднее декабря 2023 года и тогда распространялось без упоминания украинской дипмиссии. Благодаря сервису Google Street View удалось выяснить, что попавшее на запись здание — не посольство Украины в Париже, а административное здание в Дижоне.

Что касается показанного в вирусном сюжете скриншота письма, то его не удалось обнаружить на сайте украинской дипмиссии во французской столице. Подпись посла Украины во Франции Вадима Омельченко отличается от той, что используется в оригинальных документах. В комментарии для Lead Stories украинские дипломаты заявили, что письмо из ролика было сфабриковано.

Наконец, агентство AFP выяснило, что профсоюзный лидер Руссо в рамках протестной кампании фермеров не давал приписываемых ему комментариев об Украине. Это подтвердили, в частности, в Национальной федерации профсоюзов фермеров. Создатели вирусного видео использовали фрагмент эфира телеканала BFM с участием Руссо, который был снят ещё 2 февраля. Письмо, якобы вышедшее спустя пять дней, он не упоминал.

Самая ранняя публикация с вирусным роликом, которую смогло обнаружить «Проверено», появилась в Telegram-канале «Денацификация UA» 8 февраля в 14:36 по московскому времени. Этот канал уже более десяти раз был пойман на распространении недостоверной информации.

Таким образом, лёгший в основу вирусных постов видеосюжет не был подготовлен телеканалом Euronews, а описанные в нём события никогда не происходили. За залитое навозом украинское посольство создатели ролика выдали здание в Дижоне, а заявления дипмиссии и французского профсоюзного лидера были подделаны.

Итог: Фейк