„В раздевалке включаем грузинскую музыку. Танцев пока нет, но после побед будут“. Частичка Грузии в нарвском „Трансе“
Трансферная кампания этой зимой у „Транса“ получилась яркой – пришло несколько грузинских футболистов, которые должны помочь сильнейшему клубу Ида-Вирумаа вернуться на вершину эстонского футбола. Корреспондент RusDelfi встретился с грузинскими легионерами „Транса“, которые поделились своими эмоциями.
Нарвский клуб переживает очередное перерождение и является одной из главных команд-загадок нового сезона.
У „Транса“ нет возможностей для полноценной подготовки к новому сезону. Крупнейший футбольный клуб Ида-Вирумаа вынужден проводить подготовку в мини-холле, в помещении для футзала и тратить много денег на проведение сборов в Хаапсалу.
К счастью для нарвского клуба, в Нарве скоро появится полноценный холл, что вселяет надежды на возвращение в элиту эстонского футбола.
Сумеет ли нарвский клуб взлететь? Покажет время. Но ясно одно — „Транс“ упорно трудится для того, чтобы вернуться на тот уровень, когда клуб ежегодно участвовал в еврокубках.
Трансферная кампания этой зимой у „Транса“ получилась яркой – пришло сразу несколько грузинских футболистов: защитник Шалва Бурджанадзе, опорный полузащитник Важа Немсадзе, атакующий полузащитник Закария Бегларишвили и нападающий Серго Кухианидзе.
Вы находитесь в Нарве уже больше месяца, какие впечатления от города?
Закария Бегларишвили: Я начну с того, что город хороший, маленький такой и тихий. Самое главное, что клуб и остальные игроки приняли нас очень хорошо. Благодаря этому и адаптация у нас очень быстро прошла.
Ребята, которые потом приехали из Грузии, говорили то же самое. Мы же сюда в первую очередь приехали в футбол играть, но и о городе ничего плохого сказать не можем.
Важа Немсадзе: Было непривычно холодно. С собой взял много теплых вещей. Сначала вообще уехать хотел (смеется), тогда в Эстонии стояли сильные морозы, но потом вспомнил, для чего приехал, и постепенно привык. Сейчас, когда на улице минус 4-5, уже проще.
Шалва Бурджанадзе: В Грузии же гораздо теплее, даже зимой температура особо не опускается до нуля или ниже. Снега у нас тоже не увидишь, разве что в горах.
Важа Немсадзе: Поначалу мы тренировались в маленьком зале, и не было возможности полноценно заниматься, было небольшое удивление, но ничего страшного, главное тренироваться.
Сразу четыре грузинских футболиста в одном клубе, вы до этого были знакомы?
Закария: В прошлом году я с Шалвой вместе играл за клуб „Гагра“, до этого мы близко не были знакомы. С Важей я тоже играл, но за юношеские сборные Грузии. С Серго знаком не был.
Серго Кухианидзе: С Шалвой дружу с детства, мы с ним вместе за разные грузинские клубы играли. С Немсадзе виделись только тогда, когда приходилось играть друг против друга.
Закария, такое серьезное грузинское представительство в клубе связывают с тобой. Это всё благодаря тебе?
Закария: Меня позвали, а не я кого-то позвал. Они приехали сами, в клубе у меня просто спросили: „Знаешь ли такого-то игрока?“ Если бы меня тут не было бы, то они все равно приехали бы. Мне Шалва позвонил и спросил, что и как, возможно, наличие соотечественников и помогло им при выборе, а так они все равно приехали бы.
Стоит ли еще ждать в клубе грузинских футболистов?
Закария: Это вам надо у руководства клуба спрашивать, мне никто не звонил.
Нарвскому „Трансу“, как правило, очень тяжело найти игроков, так как многие предпочитают Нарве Таллинн. Почему вы решили перейти в „Транс“, чем вас зацепил клуб?
Закария: Вот это я не понимаю до сих пор. Все хотят в Таллинн. А что там в есть такого, чего нет в Нарве?
Ты профессиональный футболист и хочешь играть в футбол. Лучше играть в Нарве или поехать в Таллинн, где ты, возможно, будешь сидеть на скамье? Лучше играть в футбол. Поэтому я вот этого не понимаю.
Единственная разница в том, что в Нарве нет крытого холла, но его вот-вот начнут строить, поэтому вообще нет никаких проблем.
Были ли предложения из других клубов?
Закария: У Шалвы были предложения от грузинских команд, но он отказался. Серго столько играл в Грузии, что у него тоже были предложения от местных клубов, но он их не рассматривал.
А вы перед тем, как ехать сюда, понимали куда едете?
Закария: Когда Шалва получил предложение, то он начал гуглить информацию. Потом позвонил мне, и я сказал: “Тут хороший тренер, руководство клуба, да и в целом тут все нормально“. Потом они между собой уже обменивались информацией и рассказывали, что и как.
Важа Немсадзе, ты, как и твой отец, играл в разных европейских клубах, а потом и в академии „Динамо“ Тбилиси. Однако первый профессиональный контракт подписал только сейчас. Как так вышло?
Важа: Мой отец в свое время играл в самых разных клубах Европы (Георгий Немсадзе был одним из лидеров сборной Грузии в 90-е, выступал за клубы Германии, Швейцарии, Турции, Италии и Шотландии - прим. RusDelfi), а наша семья ездила вместе с ним. Я еще маленький был и играл за разные детские команды, набирался опыта и английский учил. Отец менял клубы, и то же самое приходилось делать и мне. Потом вернулись в Грузию, где я все это время и играл. На самом деле, уехать хотел давно, но все не получалось.
Закария: Он все еще в шоке находится (смеется).
С отцом советовались?
Важа: Поговорил с отцом, и решил, что предложение надо принять. В советское время он приезжал сюда с дедушкой на турнир, и какие-то воспоминания в него остались. Для меня переход в зарубежный клуб это серьезный вызов, надеюсь все пройдет хорошо.
Вы в команде между собой говорите по-грузински? А с командой?
Закария: Шалва старается на русском говорить, Важа хорошо знает английский, поэтому чаще на нем говорит. Серго старается немного по-русски говорить. Если наши товарищи не понимают по-грузински, то будут учить грузинский (смеется).
Они [грузины] уже знают эстонские слова „tere“ и „aitäh“ и ругательства эстонские знают. Нарва - хороший город, тут можно в городе и на русском, и на английском говорить. Нам тут очень нравится, и все хорошо.
Важа: У меня нет никакого дискомфорта из-за общения с командой. Нас все отлично приняли и местные, и приезжие.
Закария: У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке. Между собой разговариваем на грузинском, в команде говорим на русском или английском, главное, чтобы все всё понимали. В раздевалке включаем грузинские песни, и всем нравится. Хорошая атмосфера. В роли диджеев выступают Шалва и Важа. Грузинских танцев пока нет, но после громких побед обязательно будет.
Шалва, ты в свое время играл в основном составе юношеской сборной Грузии на ЧЕ и становился чемпионом Грузии. Однако первым зарубежным клубом стал „Транс“. Почему решил покинуть домашний чемпионат?
Шалва: Мне было всего 18 лет, когда я играл на молодежном ЧЕ, на котором было много будущих звезд футбола (Речь о Евро-2017 в категории до 19 лет, где сборная Грузии обыграла Швецию, - прим. RusDelfi). После этого турнира был шанс уехать в Испанию, но случилась тяжелая травма. Она меня тогда сильно подкосила.
Закария: Шалва и Серго моложе меня и Важи, поэтому у них есть хорошая возможность перезапустить в Нарве свою карьеру.
В Грузии слабый чемпионат?
Закария: Чемпионат там намного сильнее, но и проблем хватает. Одна из них - это менеджмент. Я поэтому и разорвал контракт, когда там играл. Я был рад снова поиграть у себя на родине, но, к сожалению, были задержки с зарплатами, а я изначально ожидал другого. Вот и они [грузины] устали от этого чемпионата.
Серго, ты тоже становился чемпионом Грузии и даже играл за основную сборную, но потом перестал забивать, насколько тяжело было тогда? Как считаешь, удастся ли тебе в Нарве перезагрузить карьеру?
Серго: На тот момент я много играл, все получалось, поэтому и забивал много. Потом выдался сложный период, я еще и травму получил.
Закария: Он хорошо играл, и его вызывали в основную сборную Грузии, это круто. Но потом у него были травмы. Он после травм в течение года очень мало играл. Сейчас он понимает, что „Транс“ - это некий трамплин для перезапуска карьеры и пока неплохо старается. Будет забивать и очень поможет команде.
Закария, ты считаешься легендой эстонского чемпионата, выиграл различные трофеи. После возвращения в Эстонию у тебя были варианты перейти в „Левадию“, „Флору“? Почему именно „Транс“?
У меня была возможность с „Левадией“, но я сам не захотел. Я хотел чего-то нового, и плюс огромную роль сыграл нынешний тренер „Транса“, который был моим тренером в Финляндии (речь об Алексее Еременко - прим. RusDelfi). У меня с ним хорошие дружеские отношения. Он хороший специалист, с огромным опытом. Я поэтому решил перейти в Нарву.
Я очень люблю Эстонию и хочу играть за ее сборную, так как я тут уже давно играю, и Эстония для меня как второй дом.
Вы уже провели несколько матчей за „Транс“, какие впечатления?
Закария: Мы хорошо играли против латвийских и литовских команд, поэтому будет интересно посмотреть, как мы будем играть против местных команд. Мы все очень быстро адаптировались в Нарве. Как мне кажется, это благодаря местным игрокам, тренеру и руководству клуба. С первых дней я чувствовал себя как дома. У нас очень дружный коллектив.
Шалва: Мне нравится наша команда, хорошие игроки, атмосфера в клубе. Есть талантливые местные воспитанники. Все супер.
Закария, ты несколько раз признавался лучшим игроком чемпионата Эстонии и лучшим бомбардиром. Серго, ты нападающий и тоже много забивал. Готовы побороться за личные награды?
Закария: Конечно, будет приятно повторить эти достижения, но если забьет Серго, Важа, Шалва или любой другой наш игрок, то я только порадуюсь. Главное - результат команды, а личные награды это уже дополнение.
Серго: Моя задача как нападающего это забивать голы, буду стараться выполнять свою работу на максимум и приносить пользу команде.
До этого были знакомы с эстонским футболом?
Закария: Они смотрели некоторые игры, когда я тут еще играл. Конечно, он отличается от других чемпионатов. Их все тут устраивает, и мы довольны. Эстонский футбол постепенно становится лучше. Возьмем Грузию и Эстонию. Мы не можем сказать: “Вот там плохой чемпионат, а тут хороший“. Люди в первую очередь смотрят на результат. Совсем недавно „Флора“ играла в группе Лиги конференций, а когда грузинский клуб последний раз хорошо играл в еврокубках? Я тогда играл за „Левадию“, но все равно ходил на матчи „Флоры“ в еврокубке и болел за них.
Чемпионат Эстонии с каждым годом становится лучше. Если мы посмотрим на то, как в прошлом году команды играли. „Харью“ вылетел, но как они хорошо бились с лидерами. „Калев“, который будет впервые играть в еврокубке. Эстонский футбол прогрессирует, и я надеюсь, что нынешний сезон будет еще лучше.
Шалва: Пока знаем о „Флоре“ и „Левадии“, а дальше будем постепенно знакомится с остальными командами и с самим чемпионатом.
Совсем недавно „Пайде“ обыграл „Динамо“ Тбилиси в отборе Лиги конференций, для Грузии - это катастрофа?
Закария: В Грузии думали, что „Динамо“ уверенно обыграет „Пайде“. Мне тогда звонили и спрашивали: “Как думаешь, кто выиграет?“. Я тоже думал, они выиграют. После того поражения в Грузии была трагедия. Они потом иначе на команду „Пайде“ смотрели, а тренера вообще уволили.
Грузины очень эмоциональный народ, насколько это может помешать во время игры или наоборот помогает?
Закария: Мы втроем очень эмоциональны, а Серго поспокойнее. В игре это не мешает, мы же взрослые люди и понимаем, к чему это может привести. Конечно, во время игры можем где-то ругнуться, так как кровь у нас горячая, но надо уметь это контролировать, чтобы от этого не страдала команда.
Важа: Грузины очень эмоциональны, возможно, на поле это очень поможет команде. Будем друг друга мотивировать и поддерживать, мы же одна большая семья.
Закария: Для грузин семья - это очень важно. Сейчас у нас в команде отличная обстановка, по домашнему.
Ваш соотечественник Хвича Кварацхелия, наверное, на данный момент главная звезда грузинского футбола. Он после начала войны вернулся в Грузию, вы как-то с ним контактировали или возможно играли?
Закария: Они играли против него, когда он выступал за „Динамо“ Батуми. Сейчас он в „Наполи“ играет намного лучше, чем тогда в Грузии. Сразу видно, что он другого уровня игрок.
Шалва говорил, что когда Хвича играл на его бровке, то он просил партнеров по команде поменяться флангами (смеется).
Шалва: Он очень техничный игрок, а сейчас в Италии играет еще лучше.
Грузины гурманы в мире кулинарии, уже нашли в Нарве любимое заведения с национальными блюдами?
Закария: В Нарве нашли грузинские рестораны, а в одном из них снимали презентацию Шалва. С едой тут вообще проблем нет, да что-то можем и сами готовить. Поэтому нельзя сказать, что нам чего-то не хватает.
Шалва: Наверное, все грузины умеют готовить, может это передается по наследству (смеется).
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