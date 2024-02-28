„В раздевалке включаем грузинскую музыку. Танцев пока нет, но после побед будут“. Частичка Грузии в нарвском „Трансе“

Закария: В прошлом году я с Шалвой вместе играл за клуб „Гагра“, до этого мы близко не были знакомы. С Важей я тоже играл, но за юношеские сборные Грузии. С Серго знаком не был.

Сразу четыре грузинских футболиста в одном клубе, вы до этого были знакомы?

Важа Немсадзе: Поначалу мы тренировались в маленьком зале, и не было возможности полноценно заниматься, было небольшое удивление, но ничего страшного, главное тренироваться.

Шалва Бурджанадзе: В Грузии же гораздо теплее, даже зимой температура особо не опускается до нуля или ниже. Снега у нас тоже не увидишь, разве что в горах.

Важа Немсадзе: Было непривычно холодно. С собой взял много теплых вещей. Сначала вообще уехать хотел (смеется), тогда в Эстонии стояли сильные морозы, но потом вспомнил, для чего приехал, и постепенно привык. Сейчас, когда на улице минус 4-5, уже проще.

Ребята, которые потом приехали из Грузии, говорили то же самое. Мы же сюда в первую очередь приехали в футбол играть, но и о городе ничего плохого сказать не можем.

Закария Бегларишвили: Я начну с того, что город хороший, маленький такой и тихий. Самое главное, что клуб и остальные игроки приняли нас очень хорошо. Благодаря этому и адаптация у нас очень быстро прошла.

Вы находитесь в Нарве уже больше месяца, какие впечатления от города?

Трансферная кампания этой зимой у „Транса“ получилась яркой – пришло сразу несколько грузинских футболистов: защитник Шалва Бурджанадзе, опорный полузащитник Важа Немсадзе, атакующий полузащитник Закария Бегларишвили и нападающий Серго Кухианидзе.

Сумеет ли нарвский клуб взлететь? Покажет время. Но ясно одно — „Транс“ упорно трудится для того, чтобы вернуться на тот уровень, когда клуб ежегодно участвовал в еврокубках.

К счастью для нарвского клуба, в Нарве скоро появится полноценный холл, что вселяет надежды на возвращение в элиту эстонского футбола.

У „Транса“ нет возможностей для полноценной подготовки к новому сезону. Крупнейший футбольный клуб Ида-Вирумаа вынужден проводить подготовку в мини-холле, в помещении для футзала и тратить много денег на проведение сборов в Хаапсалу.

Серго Кухианидзе: С Шалвой дружу с детства, мы с ним вместе за разные грузинские клубы играли. С Немсадзе виделись только тогда, когда приходилось играть друг против друга.

Закария, такое серьезное грузинское представительство в клубе связывают с тобой. Это всё благодаря тебе?

Закария: Меня позвали, а не я кого-то позвал. Они приехали сами, в клубе у меня просто спросили: „Знаешь ли такого-то игрока?“ Если бы меня тут не было бы, то они все равно приехали бы. Мне Шалва позвонил и спросил, что и как, возможно, наличие соотечественников и помогло им при выборе, а так они все равно приехали бы.

Стоит ли еще ждать в клубе грузинских футболистов?

Закария: Это вам надо у руководства клуба спрашивать, мне никто не звонил.

Нарвскому „Трансу“, как правило, очень тяжело найти игроков, так как многие предпочитают Нарве Таллинн. Почему вы решили перейти в „Транс“, чем вас зацепил клуб?

Закария: Вот это я не понимаю до сих пор. Все хотят в Таллинн. А что там в есть такого, чего нет в Нарве?

Ты профессиональный футболист и хочешь играть в футбол. Лучше играть в Нарве или поехать в Таллинн, где ты, возможно, будешь сидеть на скамье? Лучше играть в футбол. Поэтому я вот этого не понимаю.

Единственная разница в том, что в Нарве нет крытого холла, но его вот-вот начнут строить, поэтому вообще нет никаких проблем.

Были ли предложения из других клубов?

Закария: У Шалвы были предложения от грузинских команд, но он отказался. Серго столько играл в Грузии, что у него тоже были предложения от местных клубов, но он их не рассматривал.

А вы перед тем, как ехать сюда, понимали куда едете?

Закария: Когда Шалва получил предложение, то он начал гуглить информацию. Потом позвонил мне, и я сказал: “Тут хороший тренер, руководство клуба, да и в целом тут все нормально“. Потом они между собой уже обменивались информацией и рассказывали, что и как.