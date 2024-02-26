ВИДЕО | Медведь вышел из зимней спячки! Сонный косолапый прогуливался вдоль шоссе Таллинн-Тарту

„Моя супруга заметила медведя на шоссе Таллинн-Тарту, в в поле в районе Яламетса“, — рассказал Maaleht Эрик, разместивший видео в социальных сетях.

Место, где видели медведя, находится примерно за 4 км до перекрестка Имавере в направлении Таллинна. „К счастью, рядом была сельская дорога, на которую я мог свернуть и несколько минут спокойно понаблюдать за медведем. Видео я снимал с расстояния около 600 метров, был полдень“, - добавил мужчина.

„Животное выглядело очень сонным и спокойным, но в какой-то момент оно побежало в сторону леса. На обочине стало собираться больше машин, и это его отпугнуло“, - заключил Эрик.

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