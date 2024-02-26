ФБК: телеграм-каналы, которые распространяют информацию о похоронах Навального - фейковые

„Сейчас постоянно будет вбрасываться разная фейковая информация о похоронах Алексея Навального. Уже создаются фейковые телеграм-каналы, в том числе от имени Юлии Навальной“ - пишет Команда Навального в Telegram.

По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.

Публичное прощание планируют провести в конце недели

Как передает „Медуза“, публичное прощание с Алексем Навальным планируют провести в конце этой рабочей недели, то есть до 1 марта. Это следует из сообщения пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.

„Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста“, — написала Ярмыш в соцсети X (бывший твиттер).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.