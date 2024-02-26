ФБК: телеграм-каналы, которые распространяют информацию о похоронах Навального - фейковые
В новостых Telegram-каналах начала появляться информация, что Навального могут похоронить на Борисовском кладбище Москвы. Также есть информация о возможных похоронах на Троекуровском или Хованском кладбищах. Представители ФБК предупреждают, что это - фейк. Навальный умер 16 февраля в ИК-3 „Полярный волк“ в посёлке Харп.
„Сейчас постоянно будет вбрасываться разная фейковая информация о похоронах Алексея Навального. Уже создаются фейковые телеграм-каналы, в том числе от имени Юлии Навальной“ - пишет Команда Навального в Telegram.
По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.
Публичное прощание планируют провести в конце недели
Как передает „Медуза“, публичное прощание с Алексем Навальным планируют провести в конце этой рабочей недели, то есть до 1 марта. Это следует из сообщения пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.
„Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста“, — написала Ярмыш в соцсети X (бывший твиттер).
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