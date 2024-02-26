МНЕНИЕ | Похороны международного значения. Почему убийство Навального стало вторым поражением Путина за время войны с Украиной

Убийство Алексея Навального — главный итог второго года войны в Украине. Так же, как в 2022 году Владимир Путин не смог победить Украину, он не смог победить Алексея Навального, даже убив его в тюрьме. После смерти оппозиционера российские следственные органы давили на его мать как только могли — заставляли похоронить сына тайно, угрожали „разложением“ тела. Но им пришлось отступить под давлением общественной кампании, развернувшейся, как в России, так и за рубежом и выдать тело сына матери. Ровно в день своего вторжения в Украину Путин снова потерпел поражение. На этот раз от убитого им оппонента, пишет Delfi.lv.