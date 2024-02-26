ВИДЕО | Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии

Алексея Навального планировалось обменять на Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии, но президент России Владимир Путин принял решение убить Навального, так как не хотел видеть его на свободе. Об этом заявила председатель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

По словам Певчих, после полномасштабного вторжения в Украину „стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой“, после чего его сторонники решили организовать его обмен на кого-либо из российских шпионов, находящихся в заключении на Западе.

Как рассказала Певчих, такой обмен можно было бы осуществить за несколько месяцев при наличии политической воли, однако „американские и немецкие чиновники понимающе кивали головой, но ничего не делали“.

При посредничестве „знакомых политиков“ и „самых богатых людей планеты“, рассказала Певчих, соратникам Навального удалось впервые получить одобрение плана на обмен весной 2023 года, однако тогда в итоге все сорвалось. К декабрю план снова был одобрен. Владимиру Путину, заявила Певчих, предложение обменять Навального передал бизнесмен Роман Абрамович.

По словам Певчих, 15 февраля она получила информацию о том, что переговоры об обмене Навального на Красикова „находятся на финальной стадии“.

Певчих выразила мнение, что Путин „помешался на ненависти к Навальному“ и что президент „ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам“.

Певчих не предоставила каких-либо документов или свидетельств, подтверждающих ее версию.

О том, что Навального собирались обменять на Красикова, первым написал немецкий таблоид Bild — это было 18 февраля, на второй день после того, как стало известно о смерти российского политика. Журналисты утверждали, что в переговорах участвовали Москва, Вашингтон и Берлин и что „Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу“.