Парижские тайны. Будет ли Россия на Играх-2024?

CAS отклонил апелляцию России на решение МОК о временном отстранении Олимпийского комитета РФ. Этот вердикт окончательно закрывает возможность выступления российской сборной в Париже-2024. Варианты остаются только у отдельных спортсменов с паспортами РФ — без флага, частным образом и после прохождения политических фильтров, пишет Sportmail.

Такая перспектива вновь обострила дискуссию, стоит ли российским атлетам вообще стремиться на ближайшие летние Игры. И как спортивные власти страны отнесутся к тому, что отдельные спортсмены в июле — августе все-таки выступят в столице Франции?

Главной причиной подачи заявления в суд было желание показать несогласие с решением МОК. Тем не менее поражение в Лозанне вызывало волну негатива. „Решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов“, — говорится в комментарии ОКР. Но если с международным судом, как и с МОК, все давно понятно, то официальную позицию российского спортивного руководства по поводу выступления на Олимпиаде-2024 на крайне тяжелых условиях еще предстоит озвучить.

Действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию российских атлетов в Играх в Париже. И ведомства уже начали консультации на эту тему с национальными федерациями. Олимпийский комитет констатировал, что „ограничительные меры использованы в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов“, и назвал условия МОК „неправомерными и дискриминационными“. А Минспорт заявил о невозможности подписания олимпийцами страны каких бы то ни было политических деклараций. Тем не менее окончательный вариант рекомендаций „ехать — не ехать“ еще не озвучен. Не исключено, что по каждому виду спорта он окажется своим.