Парижские тайны. Будет ли Россия на Играх-2024?
В пятницу, 23 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне окончательно поставил точку в выступлениях российских спортсменов на Олимпиаде в столице Франции. Но для отдельных атлетов лазейка сохраняется.
CAS отклонил апелляцию России на решение МОК о временном отстранении Олимпийского комитета РФ. Этот вердикт окончательно закрывает возможность выступления российской сборной в Париже-2024. Варианты остаются только у отдельных спортсменов с паспортами РФ — без флага, частным образом и после прохождения политических фильтров, пишет Sportmail.
Такая перспектива вновь обострила дискуссию, стоит ли российским атлетам вообще стремиться на ближайшие летние Игры. И как спортивные власти страны отнесутся к тому, что отдельные спортсмены в июле — августе все-таки выступят в столице Франции?
Главной причиной подачи заявления в суд было желание показать несогласие с решением МОК. Тем не менее поражение в Лозанне вызывало волну негатива. „Решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов“, — говорится в комментарии ОКР. Но если с международным судом, как и с МОК, все давно понятно, то официальную позицию российского спортивного руководства по поводу выступления на Олимпиаде-2024 на крайне тяжелых условиях еще предстоит озвучить.
Действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию российских атлетов в Играх в Париже. И ведомства уже начали консультации на эту тему с национальными федерациями. Олимпийский комитет констатировал, что „ограничительные меры использованы в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов“, и назвал условия МОК „неправомерными и дискриминационными“. А Минспорт заявил о невозможности подписания олимпийцами страны каких бы то ни было политических деклараций. Тем не менее окончательный вариант рекомендаций „ехать — не ехать“ еще не озвучен. Не исключено, что по каждому виду спорта он окажется своим.
У нейтральных россиян уже есть олимпийские лицензии в спортивной борьбе, дзюдо, тхэквондо и велоспорте. Скорее всего, не возникнет проблем с теннисом, возможно, все сложится в прыжках на батуте и гребле на байдарках и каноэ. От борьбы за путевки россияне добровольно отказались в спортивной и художественной гимнастике, а также в водных видах. Точно не будет российских представителей в легкой атлетике, серфинге, конном спорте и во всех командных игровых дисциплинах. С остальными видами ситуация пока в тумане.
Шесть лет назад, накануне зимней Олимпиады-2018, российское спортивное сообщество тоже получило карт-бланш. Предстояло самостоятельно решить вопрос о поездке на Игры в Пхенчхан без флага и в условиях санкций. Тогда дилемма разрешилась в пользу участия.
Но сейчас ситуация намного сложнее.
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