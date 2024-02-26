Владислав Иноземцев: НАТО проигрывает России в оборонной промышленности?

Война России против Украины идёт уже два года, и оценки её перспектив за это время заметно изменились: сначала многие были уверены, что Кремль, почти за пятнадцать лет до вторжения начавший модернизировать свои во­оружённые силы, добьётся лёгкой победы; потом распространились иллюзии о том, что западное оружие, поставленное Киеву, обеспечит перелом в ходе боевых действий. Однако уже к лету 2023 г. стало очевидно, что противостоя­ние затягивается, и важнейшими факторами успеха становятся возможности мобилизации – как людских ресурсов, так и оборонной промышленности.

Российская оборонка долгое время считалась одной из лучших в мире, но созданная в СССР, она обладала всеми недостатками советской военной про­мышленности – и прежде всего низким уровнем электронных технологий и высокой себестоимостью новейших образцов вооружений. В Советском Сою­зе, где доля военного сектора в государственных расходах была одной из са­мых высоких в мире, предполагалось побеждать числом – и солдат, и техни­ки, а вопрос цены вооружений вообще не принимался в расчёт. Поэтому к началу 1980-х годов в СССР имелось более 40 тыс. танков против 19 тыс. в США и 16 тыс. в европейских странах НАТО , но при этом масса таких машин оста­лись гореть как на Синае в 1973 г., так и в Ираке в 1991-м. В то же время со­ветская оборонка напрочь проигрывала в авиации, надводном кораблестро­ении и в ряде других сфер, полагаясь на ядерный паритет с США.