МНЕНИЕ | Надорвалась на войне - Россия продолжает терять союзников

Премьер-министр Никол Пашинян заявляет, что членство членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности фактически заморожено. Узбекистан в свою очередь за неделю до этого де-факто объявил, что присоединяется к западным санкциям против России. На фоне временных успехов в реальной войне в Украине, Кремль продолжает сдавать позиции на постсоветском пространстве.

Путин забыл старых друзей

Кремль умело манипулирует общественным мнением не только в России. Последнее время одной из главных тем и в медиа, и в дискуссиях политиков являются неудачи Украины на фронте, где она, из-за уже многомесячной задержки помощи от США и отчасти от Евросоюза, вынуждена была в конце прошлого года перейти к обороне, а теперь еще и потеряла укрепрайон в Авдеевке.

Но у Кремля больше фронтов, чем один. Видимая часть айсберга - это агрессия против Украины. На нижнем же ярусе российская ледяная глыба идет трещинами, от нее один за другим откалываются былые союзники. Яркий пример - ситуация в Армении, которая показывает нам, что в реальности Россия влияние не наращивает, а теряет. Наращивая усилия на главном фронте, она продолжает оголять тылы. Среди ее союзников остаются только те, кто может продать ей оружие, другие отношения для Кремля утратили всякую ценность.

Итак, Армения, по словам ее премьера Никола Пашиняна, наконец, фактически прекратила свое членство в ОДКБ, хотя пока и не обсуждает будущее российской военной базы в Гюмри. Организация договора коллективной безопасности, в свое время позиционировавшаяся как аналог НАТО, не помогла Армении во время двух последних коротких карабахских войн. И сейчас не оказывает поддержки, несмотря на регулярные боевые столкновения на границе с Азербайджаном.

Разочарование армян очевидно, и отказываются от российского покровительства они не от хорошей жизни. Просто стало ясно, что у России, даже если бы она захотела, нет ресурсов, чтобы защитить бывшего союзника.

Кремль больше не отмажет