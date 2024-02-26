В ВПК бум, а снарядов Украине все равно не хватает. Почему?

Если такой крупный концерн, как Rheinmetall, способен сравнительно быстро изыскать из своих резервов средства на новые инвестиции , то исходное положение многих более мелких компаний куда сложнее, поясняет в интервью DW генеральный директор Федерального объединения предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (BDSV) Ханс Кристоф Ацподин (Hans Christoph Atzpodien).

Но все это занимает гораздо больше времени, чем можно было ожидать от Германии, которая в докладах Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) всегда входит в пятерку крупнейших в мире экспортеров вооружений.

24 февраля - уже вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. На некоторых заводах Rheinmetall теперь работают в три смены, в планах - строительство новых производственных мощностей. А немецкие политики, в первую очередь министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius), требуют от бундесвера и всей страны стать "способной воевать", чтобы сдержать Россию, не допустить в будущем ее нападения на одну из стран НАТО.

За время, прошедшее с начала полномасштабного вторжения России в Украину , цена акций Rheinmetall выросла в четыре раза. Концерн производит, среди прочего, танки для бундесвера, а также боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard , которые поставляются Украине.

Глава крупнейшего в Германии военно-промышленного концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) чуть опоздал на одну из непубличных панельных дискуссий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Дискуссия проходила под названием "Устранить дефицит военного производства в Европе".

Цель была амбициозной. К началу марта нынешнего года Европа обещала поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов с тем, чтобы компенсировать превосходство России по боеприпасам в войне против Украины. Свое слово европейцам не удастся сдержать, признали эксперты на только что завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности . Одна из проблем - структура европейского ВПК. Но есть проблеск надежды. Военные заводы вносят коррективы в свои производственные планы и наращивают мощности. Украине могут помочь и новые формы сотрудничества.

Ацподин представляет интересы 200 компаний немецкого ВПК. 80% из них - классические средние предприятия с числом занятых в пределах 300 человек. "У многих из них очень узкая специализация", - говорит собеседник DW, то есть, поясняет он, они выпускают комплектующие для других фирм.

2% ВВП на оборону в 2024 году. А дальше?

Правительство Германии недавно объявило, что в этом году страна впервые за многие десятилетия выполнит требование НАТО о военных расходах в размере, как минимум, двух процентов ВВП.

Но достигнута эта цель будет только потому, что в сумму военных расходов ФРГ включены деньги из специального фонда в 100 миллиардов евро, о создании которого канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил после начала полномасштабной войны России против Украины. За счет этого фонда будут, в частности, закуплены для немецких ВВС американские боевые самолеты F-35.

Плановый же бюджет Минобороны Германии остается примерно на прежнем уровне. И именно на этот бюджет будут ориентироваться небольшие военные фирмы, объяснил в интервью DW главный редактор специализированного журнала European Security & Technology Юрген Фишер (Jürgen Fischer).

"Нам срочно нужны заказы", - сказал представитель одной из таких фирм в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, когда речь на ней шла о дефицитах в производстве вооружений.

Совместные предприятия в оборонной сфере

В переговорах на эту тему принимал участие министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. "Процесс пошел", - удовлетворенно сказал он потом в интервью DW.