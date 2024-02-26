Дания вслед за Швецией прекратила расследование взрывов на „Северных потоках“

«Проведенное расследование одновременно было сложным и всеобъемлющим. В результате расследования власти пришли к выводу, что имела место преднамеренная диверсия на газопроводах. Однако, по мнению следствия, в Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте датской полиции.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Три взрыва произошли за пределами территориальных вод Дании. В результате взрывов повреждения получили три из четырех нитей газопроводов.

После случившегося расследования начали органы безопасности Германии, Дании, Швеции, Нидерландов, России, а также блока НАТО. В начале февраля прокуратура Швеции объявила, что прекратила расследование, поскольку не смогла установить, что к взрывам причастны граждане Швеции.

Газета The Washington Post утверждает, что, по данным источников, за взрывами на «Северных потоках» стоит 48-летний украинец Роман Червинский, служивший в Силах специальных операций Украины. Согласно этой версии, Червинский руководил группой из шести человек, которые установили взрывные устройства на газопроводах. Сам Червинский находится в СИЗО в Киеве по обвинению в превышении должностных полномочий. Он отрицает, что причастен к взрывам.

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